Com detectar les despeses invisibles per Nadal?

Amb l'arribada de les festes de Nadal també s'enfilen les despeses, ja sigui per la compra de regals, de menjar o perquè s'aprofiten les vacances per viatjar, o per tot plegat. Sigui com sigui l'època nadalenca va acompanyada de consumisme. Tant és així que segons KPMG, des dels descomptes de finals de novembre fins a les rebaixes de gener, els espanyols es gasten una mitjana de 969 euros per persona.
Per aquesta raó, la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz Dotras, assenyala quines són les claus per detectar aquells costos que buiden les butxaques de manera silenciosa o sense que se'ls presti massa atenció. En primer lloc, desgrana en tres tipus les "despeses invisibles": "formiga, vampir i fantasma". Per la professora és important ser conscient d'aquestes despeses perquè durant el Nadal se sumen als desemborsaments extres i tot plegat pot sortir-se de mare.
- Despeses formiga: Són aquelles que "són invisibles", que es colen en la rutina. Alguns exemples són deixar la televisió en stand-by o petites subscripcions puntuals d'un o dos euros al mes. La professora sentència que de manera separada són insignificants, però sumats poden ser una gran quantia anual.
- Despeses vampir: La subscripció a una plataforma o fins i tot la quota del gimnàs poden ser-ho en cas de no utilitzar-se de manera recurrent. Al cap i a la fi, les quotes mensuals tot i que no siguin molt elevades, cal revisar bé si valen la pena segons el nostre estil de vida i gustos.
- Despeses fantasma: Són aquelles que no es tenen controlades i que apareixen de forma sorprenent com un servei de subscripció que es renova automàticament, algunes comissions o càrrecs que no s'és conscient que s'estan cobrant, entre d'altres.
El primer pas és fer una bona classificació
Per tot plegat, Ruiz assenyala quina és la clau per mantenir les despeses a ratlla: no començar el desembre sense tenir els números ben clars. Per això, la professora proposa classificar les despeses en tres blocs: despeses bàsiques, oci i despeses personals i estalvi.
Mentre que dins de les despeses bàsiques s'han d'aglutinar les despeses de l'habitatge, subministraments, alimentació, etc. A l'oci i despeses personal cal posar el que es gasta en roba, perruqueria, gimnàs i capricis.
La regla 50-30-20
Un cop feta la classificació, la professora determina que s'ha d'aplicar la norma 50-30-20. Consisteix en les proporcions que s'han de mantenir segons el tipus de despesa. Mentre que la primera classificació no pot superar el 50% de l'ingrés mensual, l'oci i les despeses personals no poden superar el 30%, i així, el 20% o més restant sigui per estalviar. En cas que les despeses bàsiques superin el 50%, cal rebaixar les despeses d'oci, al cap i a la fi, són les menys vitals i amb major marge de fluctuació.