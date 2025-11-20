Quants diners cal guanyar per considerar-se ric, segons l'OCDE

Un dels temes que generen major curiositat són tots aquells on hi ha diners per entremig: sou, preu, estalvi, entre d'altres. Com més diners, major és la tranquil·litat per encarar el dia a dia i que cap imprevist arruïni una setmana o un mes. Tot i que no cal ser ric per poder ser feliç i viure de manera tranquil·la, un dels dubtes més recurrents és saber a quina classe es pertany: baixa, mitjana o alta.
Uns càlculs elaborats per Infobae, d'acord amb el mètode que determina l'Organització per Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), mostren quina és la quantitat amb la qual es pot considerar que s'és una persona rica.
Quina cal guanyar per considerar-se classe alta?
En primer lloc, cal tenir en compte que hi ha diverses metodologies per donar resposta a la pregunta. Per exemple una recent publicació de Business Insider, ha situat el llindar entorn un salari de 3.673 euros, el que vol dir uns 44.000 euros bruts anuals. Però segons l'organització europea el càlcul és diferent i es pot aplicar en diferents països.
La primera premissa que se subratlla des de l'OCDE és que la classe mitjana es troba quan els ingressos són del 75% al 200% de mediana nacional, mentre que per sota d'aquesta xifra es troba la classe baixa i per sobre, l'alta. Per tant, seguint aquest criteri de l'organització internacional, la classe mitjana a l'estat espanyol és aquella persona que cobra entre 1.500 i 4.000 euros brut al mes, així doncs, qui cobra més de 4.000 euros al mes es considera que forma part de la classe alta.
Però com s'ha dit, el llindar varia segons el país. Per exemple, per Business Leader, a França es considera que algú forma part de la classe alta si cobra més de 3.700 euros al mes; a Alemanya, 3.900 euros i al Regne Unit, 6.400 euros.
La riquesa també es pot mesurar amb el valor del patrimoni
Tot i això, cal distingir entre la riquesa que assenyala l'estadística i la que indica la fiscalitat, ja que depenent de la pressió de cada país serà una o altra. Pe exemple, a Espanya els trams que superen el 40% de retenció d'IRPF s'apliquen a aquelles persones que cobren més de 60.000 euros bruts l'any, per tant, molt per sobre dels 44.000 euros. I, per altra banda, la riquesa també es pot mesurar amb el patrimoni i no tant amb el salari, per això existeix l'impost sobre el patrimoni.
Què cobra el 10% més ric?
Un altre estudi alemany assenyala país per país quina és la xifra que fa situar una família en el 10% més ric de la societat. L'estructura de la llar amb la qual ho comparen és la conformada per dos adults i un menor de 14 anys, i a Espanya, si una família d'aquestes característiques ingressa més de 67.000 euros nets a l'any es pot considerar que forma part del 10% més ric del país. Per altra banda, en el punt més elevat del rànquing se situa Luxemburg, que situa el llindar en els 175.000 euros nets a l'any per formar part del col·lectiu del 10%.