Més enllà d'estar preparat per qualsevol imprevist, estalviar et permet tenir una vida més tranquil·la i crear una bona base per comprar el primer habitatge, planejar viatges, casaments o viure una jubilació plena. Per això, l'informe publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) situa els nivells d'estalvis normals d'entre la resta segons edat per saber com està racionant els diners la societat.
L'estudi publicat l'octubre de 2024 explica que l'estalvi mitjà per persona a l'Estat és de 12.000 euros. En canvi, aquesta xifra varia significativament segons l'edat i diversos factors financers.
Estalvi mitjà per grups d'edat
- 18 a 24: 5.000€
- 25 a 34 anys: 12.000 €
- 35 a 44 anys: 18.000 €
- 45 a 54 anys: 22.500 €
- 55 a 64 anys: 30.000 €
- 65 anys o més: 35.000 €
A més, dades del Banc d'Espanya informen que l'estalvi mitjà de la població el 2024 és d'un 14,2% de la renda, xifra en què també l'edat té un gran paper modificador, ja que un 87% dels joves d'entre 18 i 34 anys ha estalviat, mentre que només el 50% dels adults entre 65 i 74 anys ho han fet.
La xifra ideal de diners estalviats segons l'edat
Tot i que no hi ha una resposta perfecta, la fórmula Kimmie Greene permet agafar unes referències per establir unes metes realistes basant-se en l'edat i el salari brut anual.
- Als 20 anys s'hauria de tenir almenys el 25% estalviat del salari brut anual.
- Als 30 anys s'hauria de tenir estalviat almenys un any del salari brut.
- Als 35 anys, dos anys del salari brut.
- Als 40 anys s'hauran estalviat tres cops el salari brut.
- Als 50 anys, cinc cops el salari brut.
- Als 60 anys, set cops el salari brut.
- Als 65 anys s'hauran acumulat almenys vuit cops el salari brut anual.
Com estalviar?
Estalviar no és fàcil però hi ha diversos passos que poden ajudar a crear un bon llit de diners. Primer, s'han d'establir metes realistes que permetin tenir una vida feliç sense despeses innecessàries. També pot ajudar invertir en algun fons d'inversió per deixar els diners allà amb interessos. Finalment, una bona opció és fer un pla de pensions per arribar preparat a l'edat de jubilació.