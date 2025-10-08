Com calcular la pensió de jubilació amb els canvis del 2026

El blindatge que es va fer l'any 2021 sobre la vinculació de la revalorització de les pensions a l'IPC farà que aquest any també augmenti la retribució dels pensionistes. I conseqüentment significarà un augment del cost que assumeix la Seguretat Social.
El pròxim mes de novembre es tancarà el curs pel qual s'obté la referència de l'IPC que s'aplica el següent any i segons explica elEconomista.es la xifra se situarà en el 2,5% i, per tant, les pensions augmentaran al mateix ritme. Per altra banda, des del punt de vista del cost, la Seguretat Social destinarà vora els 6.500 milions d'euros més per igualar les pensions a l'augment de l'IPC. Amb això no es té en compte el nombre de persones que accediran a la jubilació i la consegüent quantia a percebre, que de mitjana va ser de 1.500 euros durant set mesos aquest 2025.
Així mateix, es calcula que per cada punt d'increment interanual de l'IPC, s'estima un cost de 2.606 milions d'euros. Això vol dir que si al novembre es confirma l'augment de l'IPC de 2,5% implicarà un augment del cost en uns 6.515 milions d'euros i sumat al pressupost actual, s'enfilarà vora els 182.681,14 milions d'euros.
Quan es revaloritza la pensió?
Les pensions s'anivellen a l'augment de l'IPC de l'any anterior el mateix 1 de gener i els punts d'augment de l'IPC s'agafen de la mitjana dels 12 mesos anteriors al desembre, és a dir, de desembre -de l'any anterior a novembre-. El dia exacte que es coneixerà la xifra serà el 28 de novembre, quan es farà pública la xifra provisional, el qual l'Institut Nacional d'Estadística la consolidarà el 12 de desembre quan el tornin a publicar.
La previsió que sigui de 2,5% fa que el cost se situï per sobre del que preveien des de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), qui posicionava l'augment en 2,3%.
Com calcular la pensió de jubilació?
Per saber quina quantia correspon a algú que s'acaba de jubilar el que ha de fer és consultar les bases de cotització aquí. Un com s'han consultat les bases de cotització via el servei gratuït de la Seguretat Social cal posar atenció al concepte "període de referència", el qual serveix per saber la quantitat d'any que es tindran en compte per calcular la base reguladora.
El període de referència és de 25 anys abans del moment en què es deixa de treballar o se sol·licita la jubilació. Però abans de sumar-les, cal actualitzar-les d'acord amb l'IPC i amb aquesta eina de l'INE. Però cal anar amb compte perquè només s'ha de revalorar les cotitzacions fetes abans dels dos últims anys, és a dir, a partir del mes 25 des que s'hagi sol·licitat la jubilació.
Així doncs, un cop es tenen els 300 mesos, l'equivalent als últims 25 anys de feina, s'ha de sumar les bases de cotització de cada un dels mesos. Un cop es té la suma total, d'acord amb l'any 2026 caldrà dividir-ho entre 352,33 i el resultat serà la base reguladora, però alerta perquè per cobrar el 100% d'aquesta xifra s'ha d'haver cotitzat com a mínim 36 anys i mig. En el cas de no arribar a la cotització mínima per percebre el 100% hi ha altres opcions, però afectarà la renda final que s'obtindrà.