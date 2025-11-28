Les pensions pujaran un 2,7% l'any vinent, l'equivalent a 572 euros anuals més pels jubilats

Pujada de les pensions. L'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha situat en el 3% al novembre a l'Estat, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una dècima menys respecte de la variació interanual de l'octubre (3,1%), que s'explica pel descens dels preus de l'electricitat, en comparació amb els increments de fa un any.
Coneguda aquesta dada, es calcula que les pensions contributives pujaran al voltant d'un 2,7% l'any vinent, el que equival a 572 euros anuals més per una prestació mitjana de jubilació. La xifra es confirmarà el pròxim 12 de desembre, quan es publiqui l'IPC definitiu. Aleshores també es coneixerà la dada d'inflació de Catalunya.
L'INE ha detallat que durant el novembre els preus de l'oci i la cultura han baixat, però menys que en el mateix mes de l'any passat; i els aliments s'han encarit, mentre que fa un any van baixar de preu. Quan es confirmin les dades, d'aquí a quinze dies, es podrà veure en detall quins són els productes que més s'han apujat -a l'octubre van ser els ous, que es van disparar un 15,8% -.
Revalorització de les pensions
Les dades avançades aquest divendres permeten aproximar la pujada de les pensions de l'any vinent, tenint en compte que es revaloritzen a partir de la mitjana estatal de l'IPC del desembre de l'any anterior i el novembre d'enguany. El govern espanyol ha avançat que la pujada se situarà al voltant del 2,7% i afectarà 9,4 milions de persones que reben 10,4 milions de pensions.
Segons els càlculs del ministeri, la pensió mitjana actual per jubilació (1.481,35 euros en 14 pagues) passarà a ser de 1.511,5 euros l'any que ve, una pujada de 572 euros. D'altra banda, també hi ha un augment en les pensions d'incapacitat permanent, viudetat, orfandat i en favor de familiars. Serà de 498 euros anuals més en el cas de la pensió mitjana.
En virtut de la reforma de pensions que va dur a terme José Luis Escrivá quan era ministre de Seguretat Social, el 2024 va entrar en vigor la revaloració anual de les bases màximes en funció de l'IPC. En el cas de les bases màximes, a l'IPC se suma una quantia fixa d'1,2 punts cada any del període 2024-2050.