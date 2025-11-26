Aquests són els deu alcaldes que més cobren a Catalunya

Les dades de la Informació Salarial de Llocs de l'Administració (ISPA) de 2025 dibuixen un mapa dels sous dels alcaldes de les ciutats de l'Estat molt interessant. El País ha convertit aquestes dades en un cercador per ciutats per veure amb només un clic quant cobra l'alcalde de la teva ciutat i si exerceix de forma exclusiva, parcial o sense dedicació. Les dades són de l'any 2024 i mostren el salari anual dels representants polítics. Els resultats mostren diferències importants entre els regidors de les grans capitals de província i les capitals d'altres municipis que no ho són en l'àmbit estatal.
A Catalunya, per exemple, els deu alcaldes que més cobren superen els 66.000 euros anuals, però hi ha una gran diferència entre ciutats. Barcelona, amb l'alcaldia de Jaume Collboni (PSC) se situa en el primer lloc -i en el tercer a escala estatal- amb un sou anual per damunt dels 100.000 euros, concretament, de 104.000 euros amb dedicació exclusiva.
En segon lloc, hi ha el batlle de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós (PSC), que se situa a la 28a posició del llistat espanyol amb un sou de 81.902 euros. En el seu cas, el 2024 Quirós només va assumir l'alcaldia del municipi la meitat de l'any, després que Núria Marín, l'alcaldessa de la ciutat des del 2008, deixés el govern de la segona ciutat amb més habitants de Catalunya.
Segons les dades de l'ISPA, darrere de Quirós i amb gairebé el mateix sou hi trobem Josep Maria Vallès (Junts), que també amb dedicació exclusiva al consistori de Sant Cugat del Vallès cobra 81.484 euros anuals. En la quarta posició catalana i 41a espanyola hi ha Antonio Balmón (PSC), l'alcalde de Cornellà de Llobregat amb un sou anual de 78.157 euros.
Ocupa la cinquena posició, i allunyant-nos un poc de la demarcació de Barcelona, Fèlix Larrosa (PSC), el batlle de Lleida. Larrosa, que es troba al 58è lloc del rànquing estatal, també es dedica exclusivament a l'alcaldia i té un sou de 76.417 euros a l'any. I, amb una posició i un sou molt semblants, el segueix Jordi Ballart (PSC), l'alcalde de Terrassa des del 2019 que l'any passat va cobrar 75.352 euros. Aquest és el primer cas que ens trobem al llistat que l'any 2020 tenia un sou més alt que el que va tenir el 2024 amb una diferència de 654 euros, és a dir, que el 2020 va cobrar 76.006 euros.
Marc Aloy (ERC), de Manresa, és el setè batlle català que cobra més, ocupant la 71a posició del llistat espanyol i amb un sou de 73.808 euros. I, en vuitè lloc -i 74è en l'àmbit espanyol-, hi ha la primera dona alcaldessa catalana: Sandra Guaita (PSC). A més, Guaita també és l'única al càrrec amb dedicació parcial, que l'any passat va tenir un sou anual de 73.219 euros.
En novè lloc, i en aquest cas per sota dels 70.000 anuals, hi ha Carlos Cordón (PSC), de Cerdanyola del Vallès, amb un sou de 67.169. I, en última posició -i 115a del rànquing estatal- Xavier Garcés (PSC) a Barberà del Valles, amb 66.408 euros a l'any.
Qui és l'alcalde espanyol amb un sou més alt?
Les dades de l'ISPA, actualitzades aquest dimarts pel Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, revelen que el batlle que més diners va cobrar el 2024 va ser el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, amb un sou de 110.688 euros. I, en segon lloc, Juan Mari Aburto de Bilbao, amb 105.557 euros. Jaume Collboni és el tercer del rànquing i l'últim amb un sou anual de més de 100.000 euros.