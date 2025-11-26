Quant cobra l'alcalde del teu municipi? Consulta el cercador

Quant cobra l'alcalde del teu poble? O quin és el municipi català on el batlle té un sou més alt? Totes aquestes preguntes tenen resposta a partir de les dades ISPA que recull el Ministeri de la Funció Pública. Les xifres publicades fan referència a les nòmines de 2024, i deixen entreveure que la dimensió del municipi condiciona el salari. L'ACN ha publicat un cercador -el podeu consultar sota aquestes línies- on es pot comprovar el sou anual de cada alcalde d'un municipi català. Des dels 104.000 euros de Jaume Collboni, fins als 320€ de Castellfollit del Boix (Barcelona) i Viladasens (Girona).
A banda, a Nació hem fet un article recopilant els deu alcaldes que més cobren a Catalunya. Jaume Collboni (PSC), amb 104.000 euros; els alcaldes de l'Hospitalet de Llobregat Núria Marín (PSC) i David Quirós (PSC) que han sumat 81.901 euros; i l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts) amb 81.483 lideren el rànquing. . En la quarta posició catalana i 41a espanyola hi ha Antonio Balmón (PSC), l'alcalde de Cornellà de Llobregat amb un sou anual de 78.157 euros.
Hi ha 87 municipis catalans que, segons el Ministeri de Funció Pública, consta que no han enviat la informació sobre la retribució dels seus alcaldes i alcaldesses. Aquests casos inclouen també alguns municipis que han enviat la informació, però falta la firma com, per exemple, Sant Feliu de Llobregat, Tona, la Seu d'Urgell i Gurb, entre altres. A la llista de municipis que ni tan sols han enviat les dades destaquen Sant Quirze del Vallès, Arbúcies, Puigcerdà i Mollerussa.
Tipus de dedicació
Un factor que influeix en les retribucions dels alcaldes és el tipus de dedicació que tenen al seu ajuntament. Així, la dedicació d'un batlle pot ser exclusiva i, per tant, rebrà una retribució completa durant tot l'any. En aquest cas, serà incompatible rebre aquest sou i el de qualsevol altra administració pública.
Una segona opció és que el règim sigui "sense dedicació". En aquest cas no vol dir que no hi hagi activitat, sinó que no es rep cap mena de retribució per l'exercici d'alcalde. Per últim, existeix la possibilitat que la dedicació sigui parcial. En aquesta categoria s'hi inclou els alcaldes que o bé s'han dedicat a temps parcial a la batllia durant tot l'any, o bé durant l'any han canviat el tipus de dedicació.