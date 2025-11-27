El requisit necessari per poder gestionar un compte bancari conjunt quan mor el cotitular

Familiars, amics o persones amb una vinculació empresarial acostumen a obrir comptes bancaris compartits per facilitar la gestió econòmica. Qualsevol dels titulars pot accedir i gestionar els fons sense l'autorització dels altres.
El Banc d'Espanya explica que hi ha dues menes de comptes bancaris compartits. D'una banda, els de disposició indistinta (o solidària), en què qualsevol dels titulars pot disposar dels diners per si sol, sense l'autorització dels altres. D'altra banda, de disposició conjunta (o mancomunada), on cal la signatura o autorització de tots els titulars per a la retirada de diners o disposició del saldo.
En aquest darrer cas, que passa si un dels cotitulars mor? Doncs hi ha un requisit imprescindible perquè els altres puguin continuar fent ús del compte bancari amb normalitat: cal que tinguin el consentiment signat de tots els hereus del titular mort, si no el tenen, no podran gestionar els diners.
Gestió dels hereus
En qualsevol cas, la mort del cotitular implica que els drets i obligacions sobre la part del compte corresponent passen als hereus del difunt. Això significa que l’herència inclou la seva part. Tenen dret a reclamar la seva part corresponent del saldo, i poden demanar que el compte sigui retitulat al seu nom o que es tanqui.
Qualsevol cotitular d'un compte bancari compartit pot sol·licitar unilateralment la baixa al compte al banc, sense haver-ho de comunicar a la resta de titulars. El banc acceptarà la baixa d'una titularitat en un compte bancari compartit, sempre que no hi hagi una causa justificada que impedeixi atendre'l, com pot ser l'existència d'un saldo deutor al compte, o contractes vinculats la titularitat dels quals correspongui a la persona que sol·licita la baixa.
Per evitar aquestes situacions, les entitats bancàries recomanen firmar el consentiment amb antelació per tal d'evitar la situació de bloqueig si es produeix la mort. La limitació està regulada així per evitar estafes o enganys entre socis, familiars o amics.