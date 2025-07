Aquests són els diners que cal tenir estalviats per accedir a una hipoteca

Cada vegada és més difícil per als joves accedir a un pis en propietat. Els preus estan disparats i els salaris no permeten aconseguir prou estalvis per poder fer front a una hipoteca. Segons un estudi elaborat per Qualis Credit Risk, els espanyols necessiten estalvis d'almenys 44.000 euros per poder accedir a una hipoteca avui dia.

"Aquest desemborsament inicial s'ha convertit en una barrera d'entrada significativa al mercat hipotecari. Hi ha milers de potencials compradors que, si bé compten amb solvència econòmica per afrontar la quota del préstec, no tenen suficients estalvis per fer front a l'entrada", ha afirmat el director de Qualis Credit Risk a l'Estat, Jaume Marín.

Actualment, s'ha d'abonar el 27% del preu total de la compra en el moment de l'entrada. Per territoris de l'Estat, les Illes Balears (78.779 euros), Madrid (74.126 euros) i Barcelona (70.537 euros), són on més estalvis necessiten els ciutadans per accedir a la compra d'un habitatge. Per contra, Ciudad Real (18.916), Jaén (19.409) i Zamora (20.655) són les localitzacions on es necessita una quantitat menor.

L'estudi recorda que els bancs ofereixen finançament per a fins al 80% del valor de l'habitatge, així que tant sí com no és necessari comptar amb el 20% restant per pagar l'entrada. La mancança d'estalvis envia milers de potencials compradors al mercat de lloguer, un fet que provoca l'augment del preu dels contractes a la majoria de ciutats.

Cau el preu del lloguer a Catalunya

El topall de preus als lloguers continua mostrant símptomes d'èxit un any després de començar a aplicar-se. Els preus baixen, però també hi ha menys contractes de lloguer i un desviament de contractes cap al lloguer de temporada, una fuita a la legislació que el Govern que el Parlament treballa per corregir a l'espera que el Congrés faci també la seva part. Segons les últimes dades, la reducció global de preus de lloguer a Catalunya ha estat d'un 4,9% interanual.

A Barcelona, ha estat d'un 8,9%. I a la resta de municipis que tenen mercat tensionat i, per tant, se'ls aplica el topall de preus, la caiguda ha estat d'un 4,7% el primer trimestre de 2025, en comparació amb el primer trimestre de 2024. "Les dades són bones i marquen estabilització i correcció del mercat", ha indicat la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.