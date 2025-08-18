Les exportacions van repuntar després de dos mesos a la baixa a Catalunya i al mes de juny es van situar en els 9.029,4 milions d'euros, un 7,2% més que el mateix mes de l'any passat, segons el Ministeri d'Economia. Les vendes a l'estranger van suposar el 26,7% del conjunt de l'Estat, mentre que les importacions van representar el 26% del total, fins als 9.704,3 milions, un 6,2% més. Els sectors més exportadors van ser els productes químics, amb 2.800,9 milions (+17,1%); seguit dels béns d'equip (+13%), amb 1.442,6 milions i dels aliments, begudes i tabac, amb 1.411,6 milions (+10,5%).
Pel que fa a l'acumulat del primer semestre, les vendes a l'estranger es van incrementar un 1,4%, amb 51.114,1 milions, gràcies a l’impuls registrat al juny. D'aquesta manera, els 9.029,4 milions d'euros registrats aquest passat mes de juny suposen la segona xifra més alta en aquest mes després que el 2023 es comptabilitzessin 9.392,68 milions d’euros.
Pel que fa a les importacions, es van situar en els 9.704,3 milions d'euros, la tercera xifra més alta en aquest mes, per darrere dels rècords del 2022 (9.856,8 milions) i el 2023 (9.764,4 milions). Amb tot, el saldo comercial del mes de juny va ser de -674,9 milions d'euros, és a dir, que el país importa més del que exporta, una tònica que es manté en els últims 20 anys.
D'altra banda, en aquest mes de juny les exportacions van créixer a totes les demarcacions menys a Girona. A les comarques de Barcelona, van augmentar un 8,9%, fins als 7.025,8 milions d'euros; mentre que a les comarques gironines es van situar en els 672,2 milions d'euros, un 4,4% menys. Pel que fa a les comarques de Lleida, les vendes a l'estranger van sumar 351,3 milions d'euros, un 2,8% més, mentre que les de Tarragona van registrar exportacions per valor de 1.016,1 milions d'euros, un 5,3% més.
En el període acumulat des del gener, les vendes a l'estranger es van situar en els 51.114,1 milions d'euros a Catalunya, un 4,3% més en comparació als sis primers mesos de l'any passat; mentre que les importacions van augmentar un 4,3%, fins als 58.176,7 milions d'euros. El saldo comercial es va situar en els -7.062,7 milions d'euros.
Al conjunt de l'Estat, les exportacions van tancar el mes de juny amb un increment del 2,4%, fins als 33.767,2 milions d'euros. Pel que fa a les importacions, van registrar 37.355,1 milions d'euros i es van incrementar un 10,9%.
La publicació d’aquestes dades arriba en un context marcat per l’acord sobre els nous aranzels entre els Estats Units i la Unió Europea, que haurà d’afrontar tarifes del 15% a les exportacions al país nord-americà, amb algunes excepcions. Aquests aranzels es van negociar entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a finals de juliol.