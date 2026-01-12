Isidre Fainé continuarà com a president de la Fundació La Caixa quatre anys més

El patronat de la Fundació Bancària La Caixa ha renovat el seu president, Isidre Fainé, per quatre anys més. Una continuïtat que s’ha aprovat per unanimitat aquest dilluns, en la reunió de l’organisme en què també s’ha mantingut la confiança a la major part de la direcció i s'ha convalidat un “pressupost històric” de 710 milions d’euros, un 8,4% més respecte al 2025.
I és que el patronat ha donat llum verda a la reelecció de Javier Godó com a vicepresident i ha acordat la renovació de la condició de patró de José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, Maria Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs i Pablo Isla, i l’entrada de Baldiri Ros, a proposta de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, per un període de dos anys.
La Fundació La Caixa concreta que, dels 710 milions, al voltant del 60% es destinaran a programes de transformació social, mentre que al voltant d'un 20% aniran cap a projectes de recerca i beques, i el prop de 20% restant, a la divulgació de la cultura i la ciència. Fainé ha considerat un “veritable honor” continuar amb el projecte del qual ha destacat “la independència d’actuació que li atorguen més de 120 anys d’història” i que ha assegurat que redoblarà els esforços per atendre "més col·lectius i persones”.
L'objectiu complert de Fainé: construir el primer banc de l'Estat
Quan, el 3 de desembre del 2020, la junta general d'accionistes de CaixaBank va aprovar la fusió amb Bankia, Fainé va fer realitat la que havia estat la seva gran ambició: fer de l'entitat el primer banc d'Espanya. Darrere quedava tot una història llarguíssima de com l'antiga Caixa d'Estalvis i Pensions per a la Vellesa va acabar convertint-se en una fundació que era l'accionista majoritària de CaixaBank.
Amb anterioritat, el 2014, es va crear la Fundació Bancària. L'operativa financera es va traslladar al nou banc, CaixaBank, mentre que els actius de l'antiga caixa van quedar en mans de la fundació i els va agrupar en una societat instrumental, Criteria, de la qual és l'única propietària.
És el hòlding el que aporta els seus ingressos a la Fundació Bancària. La seva cartera -segons les dades de la institució- inclou el sector financer (el 32,24% de CaixaBank, el 9,10% d'Inbursa i el 19,16% de The Bank of East Asia, la major entitat financera de Hong Kong); el sector industrial (el 99,52% dels aparcaments Saba, el 26,71% de Naturgy, el 4,36% de l'operadora de telecomunicacions Cellnex, el 15% d'Agbar i el 2,53% de Telefónica, entre d'altres), i el fons immobiliari, amb uns actius de 2.700 milions gestionats per la filial InmoCaixa.
Isidre Fainé, un home fet a si mateix
La formació acadèmica de Fainé no explica del tota seva biografia. És doctor en Ciències Econòmiques, forjat en Business Administration per la Universitat Harvard i a l'IESE. Però el directiu bancari és sobretot un home fet a si mateix que va créixer al barri de les Escodines de Manresa, un dels més humils de la ciutat. Va ser ell qui va ensenyar a llegir i escriure els seus pares. Abans de trobar feina al Banco Atlántico quan només tenia 22 anys, va treballar en un taller de bicicletes i una fàbrica de bobines.
Però darrere d'unes arrels difícils hi ha un caràcter de ferro i una voluntat innata de triomf. La que va mostrar quan li van preguntar quin era el seu personatge històric favorit i va dir que Jaume I el Conqueridor. Als 81 anys, mentre tot es mou al seu costat i la política mostra cada dia senyals d'interrogació, des de les Torres Negres de la Diagonal s'emet un missatge molt clar de com s'entén (i s'exerceix sense vacil·lacions) el poder.