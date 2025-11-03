Criteria alinea el seu pla estratègic al de la Fundació la Caixa i invertirà 8.000 milions els propers cinc anys

El consell d'administració de CriteriaCaixa ha aprovat l'adaptació del seu Pla Estratègic al pla presentat per la Fundació el mes de juny. Amb una previsió raonable de la rendibilitat de la seva cartera, podrà disposar d'una capacitat d'inversió de fins a 8.000 milions d'euros, i preveu posar a disposició de la Fundació fins el 2030 més de 4.000 milions d'euros de dividend social perquè aquesta ho destini a programes socials, de recerca i beques i de cultura.
Durant la presentació del pla, el president de la Fundació la Caixa i de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, ha destacat que “aquest full de ruta revisat manté el mateix nord que sempre hem perseguit: dotar de dividends i fer créixer el patrimoni de la Fundació per tal de continuar reforçant les capacitats de l'Obra Social que ha estat, és i serà la nostra senya d’identitat. Aplicant-hi polítiques d’inversió responsables i sostenibles que maximitzin l'impacte social positiu”.
Per la seva banda, el director general de CriteriaCaixa, José María Méndez, ha destacat la gran responsabilitat del hòlding com a gestor del patrimoni de la Fundació i la "importància del rigor i la independència en la presa de decisions, així com l'excel·lència en els processos d'anàlisi d'inversió, l'eficàcia en la gestió i l'eficiència en resultats".
Quatre carteres d'inversió
CriteriaCaixa també ha reorganitzat la gestió de les seves inversions amb quatre grans carteres. A través de la Participació Fundacional, gestionarà, mitjançant la seva presència als òrgans de govern, la seva participació a CaixaBank, entitat financera que comparteix el mateix origen històric que la Fundació la Caixa i que dóna sentit a la seva naturalesa com a fundació bancària. CriteriaCaixa mantindrà una participació mínima del 30% a CaixaBank.
La cartera d'inversions rellevants estarà formada per companyies competitives, preferentment cotitzades, que desenvolupin les activitats primordialment en sectors clau de l'economia, amb perspectives de futur i visió industrial, que persegueixin la generació de valor sostenible mitjançant una combinació adequada entre retribució a l'accionista i creixement del negoci. En aquestes empreses (Aigües de Barcelona, Telefónica, Naturgy), aspira a ser accionista de referència i exercir influència a través de la seva participació als seus òrgans de govern.
La cartera d'inversions alternatives inclourà inversions en actius immobiliaris que tenen com a objectiu la generació de rendes recurrents i amb aspiració a una potencial revaloració; participacions financeres en fons de tercers, que inverteixen en companyies i projectes no cotitzats, amb vocació de creixement i amb una previsió de liquiditat més dilatada en el temps; i inversió directa o a través de fons de tercers, en empreses en fases incipients de la seva activitat, el focus prioritari de les quals seran els sectors de la tecnologia i biotecnologia.
La cartera de liquiditat, finalment, té la finalitat de mantenir fons disponibles per atendre les necessitats i compromisos contrets a curt termini, tant pel que fa a la seva operativa diària com per a les potencials inversions a emprendre. CriteriaCaixa, directament o a través de tercers, invertirà aquesta cartera en productes financers amb un perfil de rendibilitat-risc conservador i de disponibilitat adequada.
El 30 de juny del 2025 el Valor total Brut dels Actius de CriteriaCaixa havia assolit els 37.252 milions d'euros, en un primer semestre marcat per l'evolució positiva del valor de les participades i una sòlida generació de caixa impulsada pels dividends rebuts (1.074 milions d'euros). Fins al juny, CriteriaCaixa havia distribuït un dividend social de 360 milions d'euros a la Fundació, als quals cal afegir els 125 milions d'euros addicionals aprovats pel Patronat de la Fundació el 9 d'octubre passat. CriteriaCaixa és el primer hòlding inversor a Espanya i gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació la Caixa.