CaixaBank detecta «senyals de sobrevaloració» de l'habitatge i preveu que els preus continuaran a l'alça

CaixaBank Research troba “senyals de sobrevaloració” del mercat immobiliari de l’estat espanyol, segons recull en l’Informe Sectorial Immobiliari del segon semestre de 2025. El document concreta que les Illes Balears i la Comunitat de Madrid presenten els valors més elevats.
L’estudi subratlla que “el persistent desequilibri entre l’oferta i la demanda” és “determinant” per l’augment de preus experimentat els últims anys i pronostica que el 2025 seguirà creixent sobre el 10% i el 2026 un 6,3%. El monogràfic del centre d’estudis de l’entitat financera apunta que el dèficit acumulat d’habitatge (entre 2021 i 2024 entre 515.000 i 765.000) podria explicar fins al 39% de l’encariment dels immobles. Per això, assenyala la pressa que hi ha d'haver per a la reactivació de la promoció residencial “per mitigar-ho”.
Per demarcacions, Barcelona es troba entre les primeres de l’estat espanyol que concentra una major manca d’habitatge entre 2021 i 2024, fins a més de 70.000. A Tarragona i Girona les situa entre les deu primeres, amb gairebé 25.000 i 21.151, respectivament. Les comarques lleidatanes, segons les dades de CaixaBank Research, 6.472.
Fase expansiva similar a la del 2007
L’informe constata que el mercat residencial de l’Estat ha entrat “en una nova fase expansiva”, a nivells similars els de 2007. El servei d’estudis de CaixaBank ho atribueix a “una combinació de factors conjunturals i estructurals” com ara la “relaxació” de la política monetària del Banc Central Europeu, a la millora del poder adquisitiu de les llars i a la moderació de la inflació.
Tot i això, l’estudi deixa clar que hi ha “diferències importants” respecte a la bombolla immobiliària. Per exemple, indica que l’oferta els anys 2000 es visaven 550.000 habitatges i actualment són 400.000 i la inversió en construcció residencial es manté al voltant del 6% del PIB, quan dues dècades enrere era gairebé el doble. També el crèdit als promotors i constructors es troba sobre el 5%, quan els 2000 superava el 40%, i el deute de les famílies és del 42,5% del PIB i el 2010 era de més del 80%.
CaixaBank Research insisteix que la construcció “encara no assoleix nivells suficients per equilibrar el mercat i el dèficit es continua eixamplant”. Alhora, recalca que la pujada continuada dels preus “dificulta” l’accés a un habitatge, situant la Comunitat de Madrid i Catalunya on s’experimenta un “fort increment”. L’anàlisi del centre d’estudis puntualitza que la pressió “encara és més evident” en els lloguers, on detecta una pujada del 5,5% la primera meitat del 2025 i un 30% d’acumulat des de 2019. Una valoració feta a partir dels rebuts domiciliats en concepte de lloguer.