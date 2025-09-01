Indignació per un infrahabitatge a l’Eixample: 400 euros per un lavabo amb llitera

A Barcelona, el problema de l’accés a l’habitatge és el principal motiu de preocupació ciutadana. La ciutat bat rècords de preus mes rere mes i la manca de pal·liatius per part de l’administració ofega famílies, priva de futur i devalua la capacitat adquisitiva de la classe mitjana i la baixa.
Una prova d’això són els anuncis absurds que inunden les plataformes de lloguer i compra de llars o habitacions: propietaris que tiben la corda i es lucren de la desesperació dels qui no ho són. A El Món a RAC1, s’han fet ressò del cas d’una habitació al carrer Muntaner, penjada al portal Idealista, que es llogava per 400 euros al mes i que era, en realitat, un lavabo. A les fotografies que ha compartit l’emissora al seu canal d’X, es veu com hi ha una llitera i, just davant, una pica i un vàter.
La llitera duu integrat un escriptori a la part baixa i, amagada darrere d'un pladur, sembla que hi ha una dutxa. Per tant, un lavabo totalment equipat i, de retruc, un llit i un escriptori. Les condicions de l’“habitació” eren tan indignes que fins i tot Idealista ha obligat l’usuari a la retirada de l’anunci.
La Catalunya anxovada: una de cada deu llars disposa de menys de 15 m² per persona
A Catalunya, una de cada deu llars disposa menys de 15 metres quadrats per persona. Un espai vital molt petit present en la meitat de les cases de les barriades més precaritzades de l'Hospitalet de Llobregat, Girona i Barcelona.
L'Hospitalet de Llobregat és el municipi català amb la proporció més gran de pisos on l'espai personal és molt baix. En una població on el 98% dels habitatges formen part de blocs de pisos de tres o més unitats, el 24% compten amb menys de 15 m² per habitant. Fins i tot, una tercera part d'aquests no superen els 10 m² per cap.
Els pisos són especialment petits als barris més pobres de la ciutat, la segona més poblada de Catalunya. En un conjunt de carrers de les Planes, els habitants d'un de cada tres pisos tenen un espai personal de menys de 10 m² i el barri veí de la Florida acull el quilòmetre quadrat més poblat d'Europa.
Entre els barris més densos del país també s'hi troba el gironí de la Font de la Pólvora, on sis de cada deu pisos que l'integren disposen de menys de 15 metres quadrats per persona, i un de cada quatre en fa menys de 10; la Barceloneta; i Sant Roc i la Salut, de Badalona.