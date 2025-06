La preocupació per l'habitatge bat un nou rècord a Barcelona i ja supera la seguretat

Mai l'habitatge havia preocupat tant la ciutadania de Barcelona, almenys des que es tenen registres del baròmetre municipal. Després de molts anys en què la seguretat havia estat el maldecap més habitual entre la població barcelonina, per primera vegada hi ha una nova preocupació capdavantera. L'accés a l'habitatge és el principal problema de la ciutat per al 29,9% dels enquestats, mentre que la seguretat queda en segona posició, després de baixar fins als 23,1 punts. El pòdium dels temes que més preocupen els habitants de la capital catalana la completa el turisme (9,8%).

Amb aquesta tendència, es continua refermant la crisi habitacional que s'estén a tots els àmbits, també a escala nacional, estatal i europea. Estrictament a Barcelona, la problemàtica s'ha disparat l'últim any i mig, en l'àmbit de la preocupació ciutadana. El desembre del 2023, el màxim assolit per aquesta temàtica era 11,7 punts percentuals. Un any i mig més tard, l'ansietat pels preus de l'habitatge s'ha triplicat.

Sobre la seguretat, l'Ajuntament reivindica "la millora en la percepció" ciutadana, apuntant que hi ha "una inflexió i un canvi de tendència". El govern municipal fa referència a la caiguda fins als 23,1%, ja que provenia del 28,9% previ. Aquesta taxa permet tornar a les dades que hi havia a la ciutat el 2022. En canvi, el turisme torna a créixer com a problema. Una de cada deu persones el veuen com el principal inconvenient de viure a Barcelona, la segona xifra més alta dels baròmetres dels darrers set anys. A banda, també consten entre les principals preocupacions ciutadanes els problemes associats a la immigració (5,7%) i la neteja (5,1%).

Al baròmetre, que també deixa l'alcalde Jaume Collboni com a únic polític aprovat del consistori, es valora també quin és el rumb de la ciutat. En aquest sentit, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha tret pit de l'acció de govern, malgrat les complicacions de tenir només 10 regidors dels 41 que hi ha l'Ajuntament. Es manté la tendència dels darrers anys, a la baixa, dels que pensen que la ciutat ha empitjorat el darrer any (45,7%). Aquestes són les millors dades des del 2018. També pugen els que creuen que la capital catalana té una situació millor que la de l'any anterior. Ho consideren el 30,2% dels enquestats, una dada que iguala la del juny de 2023. "Existeix una caiguda dels més pessimistes de 10 punts en un any", ha reblat Bonet, sobre el fet que els que creien que la ciutat havia empitjorat eren un 55% dels barcelonins, el juny de l'any passat.

L'Ajuntament pregunta per l'incivisme, que es veu "greu" a nivell ciutadà

Una de les preguntes més concretes que s'incorpora en aquest baròmetre, a més, és sobre "l'incivisme". Malgrat no aparèixer específicament com a principal problema de la ciutat per als barcelonins, ja que es barreja entre la seguretat i la neteja, l'Ajuntament ha preguntat específicament per aquesta realitat. Els resultats conclouen que la meitat de la població (47,3%) veu l'incivisme com un problema greu i una tercera part (36,1%) el veuen molt greu. En canvi, només un 12,4% dels enquestats creu que "no és un problema gaire greu" i un 2,4% opina que "no és gens greu".

A partir d'aquí, entre les solucions que planteja el consistori a l'enquesta, les més votades són: imposar sancions més dures (33,5%), augmentar la vigilància (29,4%) i fer més campanyes de conscienciació (19%). Per contra, les opcions menys valorades són oferir més informació (7,5%) o demanar més col·laboració a la ciutadania (5,4%).