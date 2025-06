Collboni crea un comissionat per gestionar el turisme amb un expert per pilotar-lo

El turisme és una carpeta desafiant. Si bé representa el 14% del PIB de l'economia de Barcelona, també va arribar a ser el problema més important de la ciutat per al 13% dels barcelonins, el juny de l'any passat. Ara, després d'un any en què tant l'aeroport com els creuers del Port han batut tots els rècords de passatgers, l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha mogut fitxa i ha creat un comissionat específic per gestionar el turisme. I per pilotar aquesta nova carpeta ha escollit un perfil expert. L'escollit és José Donaire, acadèmic amb experiència en l'acompanyament a les administracions, a més d'haver estat diputat del PSC en el passat.

L'anunci ha estat sorpresiu. Un mes enrere, arribant al mig mandat, Collboni va detallar la nova configuració del seu govern i va advertir que crearia tres nous comissionats: un de promoció econòmica, un de llengua i un de rehabilitació. Els dos últims encara esperen nomenament. Tanmateix, abans que arribem a saber qui comandarà els altres dos comissionats -una figura intermitja entre el regidor i el tècnic-, l'alcalde ha creat una nova figura que no s'havia esmentat enlloc. Tampoc no havia existit mai.

La decisió de Collboni busca ara reforçar una àrea clau en un moment en què s'hauria d'acabar de concretar el model de terminals de creuers del futur, s'ha de decidir com s'aplicarà la taxa turística municipal i s'han de preparar estratègies per fer front a una realitat -la massificació- que continua generant problemes a punts com el Park Güell o la Sagrada Família, on darrerament hi ha hagut protestes veïnals.

Alhora, el cop d'efecte intenta solucionar la manca d'efectius del govern socialista -només té 10 regidors- i el no acord amb ERC per ampliar l'executiu municipal. De fet, en el passat, les dues forces havien arribat a pactar un repartiment de carpetes en què els republicans assumirien l'àrea turística. Recentment, en canvi, els dos grups municipals van establir diverses "estructures de seguiment". Una d'aquestes preocupacions focalitzava sobre la taxa turística. Ara, la negociació haurà de comptar també amb el nou comissionat.

Un perfil amb recorregut

Donaire arriba a l'administració barcelonina després d'haver dedicat la seva carrera a investigar el turisme, els comportaments dels visitants i els models de gestió d'aquesta indústria econòmica. Dos anys enrere, la Generalitat va presentar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable a Catalunya, un document amb 67 reptes que va coordinar aquest mateix investigador. A més, l'expert fa anys que és professor a la Universitat de Girona (UdG), tant al departament de Turisme com a Geografia, i també dirigeix l'Institut d'Investigació del Turisme (INSETUR) del mateix centre universitari.

En alguna de les carpetes específiques, com l'aeroport del Prat, Donaire s'ha arribat a posicionar clarament com a expert: "Ampliar l'aeroport del Prat és probablement un error majúscul", titulava un text seu, nou mesos enrere. Ara haurà de coordinar aquesta visió amb les intensions contraposades del govern en què s'integra, que és nitídiament pro-ampliació.

Un maldecap social desafiant

Amb aquest moviment, el govern del PSC també busca enfortir els arguments pel que fa a la gestió municipal d'una carpeta que molt probablement continuarà sent clau els pròxims anys, especialment en un moment en què es vol ampliar l'aeroport. Ja fa temps que augmenta de manera sostinguda la preocupació pel volum de turistes que arriben a Barcelona, mentre es redueix el percentatge de gent que veu amb bons ulls la indústria turística, i se n'incrementen els detractors. Malgrat això, el turisme continua sent vist com un factor més positiu que perjudicial. Totes aquestes dades emergeixen de l'enquesta que l'Ajuntament fa periòdicament a la ciutadania sobre turisme.