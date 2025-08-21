Oficina antiocupacions de Mataró: gestiona 78 casos i en resol el 40%

L'Oficina d'atenció i intervenció en ocupacions de Mataró ha gestionat en el seu primer any en servei un total de 78 casos d'ocupacions conflictives a la ciutat. D'aquestes se n'han resolt una trentena, el 40%. Això no vol dir, però, que s'hagi procedit al desallotjament de tots els immobles, ja que aquest és un procés judicial que s'allarga uns dos anys de mitjana. L'"oficina antiocupacions", de fet, té unes altres prioritats, mentre no es resol el cas als tribunals. "Estem limitats perquè les accions judicials els tenen els seus temps, que acostumen a ser llargs, però entretant el que és rellevant és garantir al màxim la convivència a les comunitats mentre dura l'ocupació", relata la tinent d'alcalde de Seguretat, Núria Moreno.
En aquest sentit, Moreno es mostra satisfeta de la feina feta aquest darrer any i en fa un balanç "positiu". El servei coordina l'atenció ciutadana a les comunitats afectades amb els diferents serveis que intervenen en un cas d'ocupació i que van més enllà de la tasca policial.
Un dels punts estratègics de l'oficina és l'assessorament legal a les comunitats gràcies a la col·laboració que es va establir amb el Col·legi d'Advocats de Mataró. Així s'ha orientat els veïns sobre assumptes com l'inici d'altres camins legals, més enllà de la denúncia penal, davant una ocupació a l'escala de veïns.
També s'ha ofert informació a les comunitats sobre com actuar en cas d'ocupacions, s'han dut a terme tasques de mediació entre els veïns i els ocupes i s'han impulsat "mesures preventives" a les comunitats. "Hi ha hagut una acció directa multidisciplinària de diferents serveis", destaca Moreno.
Mentre no arriba el judici, es garanteix la convivència
De fet, mensualment es convoca un "espai operatiu" que aglutina els diferents serveis municipals per creuar informació sobre els casos que arriben. L'estratègia d'abordatge es defineix a partir de quin és el servei predominant en cada cas i amb l'objectiu últim de garantir la convivència. "És el nostre centre d'interès", admet el consistori.
En total, el darrer any s'han fet quatre formacions grupals a comunitats de veïns de tota la ciutat i s'han fet 24 atencions presencials a ciutadans per fer front a casos concrets, a través dels punts d'atenció itinerants que setmanalment s'han instal·lat al centre de la ciutat i als barris de Cerdanyola i Rocafonda.
Des del punt de vista estrictament policial, aquests darrers dotze mesos la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han frustrat 350 temptatives d'ocupació, segons dades del consistori, que han contribuït a mitigar "l'escalada del conflicte" en algunes comunitats. I és que en alguns casos són ocupacions "vinculades a algun tipus de delinqüència".
Amb tot, des de la Policia Local asseguren que "el suflé ha baixat" respecte de la conflictivitat de fa uns anys. A banda del treball preventiu hi ha contribuït també la implicació dels grans tenidors amb el blindatge dels pisos buits o la venda d'aquests habitatges.