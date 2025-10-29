Els treballadors del metall col·lapsen les entrades de Barcelona el primer dia de vaga

Els treballadors del metall han iniciat una vaga aquest dimecres al matí per protestar contra el trencament de les negociacions amb la patronal per al nou conveni laboral. Les manifestacions han tallat accessos a Barcelona, especialment a la C-32 en el punt que connecta amb la B-20 a Cornellà de Llobregat en els dos sentits de la marxa i han provocat llargues cues durant l'hora punta.
Els treballadors també han tallat momentàniament la Ronda Litoral a l'altura de Mercabarna, així com accessos a polígons del Baix Llobregat i el Vallès Oriental i Occidental. A més, les protestes també han provocat algunes afectacions a la C-55 a Manresa. En el cas de la C-32, les manifestacions han generat retencions de Gavà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona, a la Ronda de Dalt de Cornellà a Sant Gervasi en sentit Besòs i de Via Júlia a Cornellà en sentit Llobregat.
Tal com ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el tall a la C-32 a Cornellà de Llobregat en tots dos sentits i a la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Llobregat han estat reoberts aquest dimecres al voltant de les 8:45 hores. Tot i això, la Ronda Litoral s'ha mantingut tallada passades les 9:00 hores en sentit Trinitat.
Segons els sindicats, l'aturada té seguiment en plantes com les de Ficosa o Ebro i afecta Seat perquè els seus proveïdors estan aturats. Els talls s'han produït sobre 7:30 hores d'aquest dimecres a la C-32 i a les 8:00 a la Ronda Litoral.
El conflicte dels treballadors del metall
El president de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Jaume Roura, ha lamentat que tot i les les propostes i els esforços de l'entitat patronal, finalment s'ha acudit a la vaga. "Ens han abocat al conflicte, amb una vaga que no és solució per a ningú, tot el contrari, genera perjudicis innecessaris per a treballadors i empreses", ha apuntat. A més, ha afegit que, segons ell, els sindicats han difós algunes imprecisions i que han faltat a la veritat sobre les negociacions. Tot i això, la patronal manté oberta la porta per arribar a un acord.
El principal conflicte de negociacions per al nou conveni és en matèria salarial. D'una banda, la patronal ofereix augmentar els sous un 3% aquest any, un 2,75% el 2026 i un 2,5% el 2027. D'altra banda, els sindicats reclamen que l'augment hauria de ser de 3,9% enguany, seguits d'un 3,6% l'any que ve i un 3,5% el 2027.
La patronal assenyala que les seves propostes haurien d'haver estat suficients per desconvocar la vaga perquè és una mesura equilibrada per a totes dues bandes. En canvi, la representació sindical veu intransigència en l'actitud de la UPM i reclama un conveni digne per als treballadors.