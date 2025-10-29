Mor una nena de 14 anys atropellada per un autobús a Barcelona

Una nena de 14 anys ha mort aquest dimarts a la nit després de ser atropellada per un autobús al districte de les Corts de Barcelona. Per causes que encara es desconeixen, el comboi l'ha envestit i la menor ha mort a l'instant.
Segons ha explicat l'Ajuntament de la capital catalana, els fets han tingut lloc pels volts de les 21:45 hores a l'altura del número 107 de la Gran Via de Carles III. Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i també hi han actuat Bombers de Barcelona, però no han pogut fer res per salvar la vida de la menor, que ha mort in situ.
Per això, també s'han activat diverses dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident fatal. Es tracta de la novena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2025.
El tram de Barcelona que concentra més trànsit
Hi ha carrers de Barcelona que concentren més de 50.000 vehicles en un dia. Es calcula que en passen uns 2.000 cada hora, segons les dades de l'Ajuntament que analitzen la mobilitat a la ciutat de l'any passat.
Concretament, el tram més transitat és el d'Aragó a la cruïlla amb Bailèn, amb una intensitat mitjana diària de 55.300 vehicles, que arriba a 60.000 entre setmana, mentre que el segon és Aragó amb Muntaner. La Gran Via amb Pau Claris els segueixen, així com Gran Via amb plaça Universitat, que és la travessia més transitada durant el cap de setmana. L'afluència de vehicles va baixar el 2024 respecte a l'any anterior i amb el 2019 en la majoria de punts de mesura del consistori.
Pel que fa a les rondes, però, aquestes són clarament les dues vies amb més trànsit, i el punt més crític és la zona del nus de la Trinitat, amb una afluència mitjana de 84.000 vehicles cada dia -un 2% més que el 2023, però una reculada de l'1,6% respecte al 2022. Si es parla de números rodons, hi circula un vehicle per segon.
En general, la ronda de Dalt és més utilitzada que la del Litoral, amb trams especialment carregats com el pas de la carretera per les zones del parc de l'Oreneta, a Sarrià-Sant Gervasi, en sentit Llobregat, o bé per Roquetes o per la plaça de Karl Marx en sentit Besòs. D'altra banda, quant a la ronda del Litoral, a banda del nus de la Trinitat, el pas de la via pel carrer Santander és per on passen més conductors –es tracta d'un tram amb tres carrils, mentre que el gruix de la carretera en té dos.