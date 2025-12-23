Detinguts deu menors per agredir víctimes que coneixien a través de les xarxes socials i robar-les

Els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones, deu de les quals són menors d’edat i un home de 18 anys, acusades de robar, agredir i amenaçar víctimes a qui havien conegut a través de les xarxes socials. Després de mesos de seguiment i investigació, amb autorització de la Fiscalia de Menors, la policia ha pogut constatar que els detinguts actuaven com un grup criminal. A tots se’ls aplica l’agreujant d’odi i discriminació ateses les circumstàncies en què es produïen les agressions i la selecció de les víctimes.
Els detinguts captaven les víctimes mitjançant una aplicació de cites i quedaven amb elles de nit i en un espai aïllat. El dia i hora fixats, apareixien en grup i agredien o intimidaven les noies; després els sostreien el telèfon mòbil i les targetes de crèdit i els demanaven les claus d'accés per fer-ne un ús fraudulent.
La investigació va començar el passat mes de març arran de dues denúncies a Santa Coloma de Gramenet. Les víctimes, que havien concertat cites a través d’una aplicació de contactes, van relatar els fets i els investigadors van poder relacionar-los amb d’altres denunciats anteriorment a Badalona. En total, s’ha pogut constatar la participació de diferents integrants del grup en nou agressions, tres de les quals no denunciades. A més, es tenen indicis que els autors podrien haver actuat almenys en tres ocasions més.
En el decurs de la investigació, el passat mes de maig ja es van practicar tres detencions. Aquesta darrera actuació, amb un total d’onze persones detingudes, correspon a la fase final de la investigació, en la qual s’han pogut identificar els autors materials de les agressions, altres menors que utilitzaven les targetes bancàries sostretes en establiments comercials i els receptadors del material robat.