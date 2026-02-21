Quatre persones mortes en menys de 24 hores a les carreteres catalanes

Quatre persones han mort en accidents de trànsit en les últimes 24 hores a Catalunya i tres de les víctimes són motoristes. Dos dels accidents s'han produït aquest divendres a la nit a Gavà (Baix Llobregat) i a Artesa de Segre (Noguera), i dos han sigut aquest dissabte al migdia a Calonge de Segarra (Anoia) i a Barcelona. Les víctimes són un menor d'edat i veí de Viladecans, una dona de 36 anys de Mollerussa, un veí de Calafell de 57 anys i un jove de 25 anys, respectivament.
Amb aquestes víctimes, ja són 14 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit –vuit de les quals eren motoristes– a Catalunya aquest 2026, segons dades provisionals. Davant dels fets, des del Servei Català de Trànsit (SCT) han demanat màxima prudència al volant i han activat els panells informatius per reforçar el missatge de precaució.
Un xoc amb un turisme a Gavà
El primer d'aquests accidents va ser aquest divendres a la BV-2041 a Gavà, al Baix Llobregat. Els Mossos van rebre l'avís a les 20.36 hores. Es tracta d'un conductor d'una motocicleta que, per causes que encara s'estan investigant, va xocar amb un turisme i, a conseqüència de l'impacte, va topar amb un segon turisme. El conductor i únic ocupant de la moto, menor d'edat i veí de Viladecans, va morir a causa de l'accident.
Una col·lisió a Artesa de Segre
Unes hores més tard, Trànsit informava que hi va haver un altre sinistre viari mortal a la C-26 a Artesa de Segre, a la Noguera. Els Mossos van rebre l’avís a les 22.53 h. Per causes que es desconeixen, un turisme i un totterreny van xocar i, a conseqüència de la col·lisió, va morir la conductora i única ocupant de la del turisme. Es tracta d’una dona de 36 anys, veïna de Mollerussa.
Un motorista a Calonge de Segarra
Aquest dissabte, ha mort un altre motorista en un accident a la B-300 a Calonge de Segarra, a l'Anoia. La policia catalana ha rebut l'avís a les 12.52 hores. En aquest cas, el conductor de la motocicleta, un veí de Calafell (Baix Penedès) de 57 anys, no ha xocat amb cap altre vehicle, sinó que ha caigut sol a la via.
Un motorista al centre de Barcelona
Finalment, un motorista de 25 anys ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit al carrer de Nicaragua de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, el sinistre ha tingut lloc poc després de les 12.30 hores i el conductor ha resultat greument ferit. El SEM l'ha traslladat a l’hospital, on lamentablement ha mort poc després.