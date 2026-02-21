Mor un motorista menor d'edat en xocar amb un turisme a Gavà

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que diverndres al vespre es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 4,9 de la BV-2041 a Gavà, al Baix Llobregat. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.36 h.
Per causes que encara s’estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l’impacte, el motorista va topar posteriorment amb un segon turisme. Com a resultat del sinistre, va morir el conductor i únic ocupant de la motocicleta. Es tracta d’un menor d’edat, veí de Viladecans.
Arran del sinistre, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima, ja són 11 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 6 són motoristes.
Telefon per als familiars
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.