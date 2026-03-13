Aquestes són totes les empreses que s'han passat al català en l'últim any

Tot i que les notícies habituals sobre el català sovint són negatives -episodis de catalanofòbiao dades preocupants- també n'hi ha de positives. Un exemple són les empreses que incorporen el català a les seves webs, aplicacions mòbils, manuals d’ús de productes i serveis, etiquetatge i altres canals de relació amb el consumidor.
El Departament de Política Lingüística hi posa xifres i assegura que ha treballat en el darrer any amb dues dues-centes empreses que operen a Catalunya per ampliar l’ús del català i garantir els drets lingüístics dels consumidors. Així, s’ha augmentat la presència del català en sectors com la restauració, l’automoció, la moda, la logística, els electrodomèstics, els serveis financers, la salut o les cadenes de gimnasos.
En l'àmbit de la restauració esprés que el 2024 empreses com Burger King o McDonald’s incorporessin el català als seus serveis digitals, el 2025 s’hi ha sumat l’empresa de restauració Comess Group –gestora de Cantina Mariachi, Lizarran i Pomodoro; les pastisseries Dulzura Mía; la cadena de menjar hawaià Healthy Poké; La Andaluza; Oishii Ramen, i la franquícia Subway.
Automoció i etiquetatge
En automoció, el 2016 cap empresa oferia manuals en català; actualment ja ho fa el 52% del sector. Els darrers mesos, s’han publicat en català els manuals d’Audi, Citroën, DS, Hyundai, Jaeco, Jaguar, Kia, MG Motors, Nissan, Omoda, Opel i Peugeot. A més, enguany, les marques Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo i Jeep també tindran els seus manuals en llengua catalana. A més, la marca Ebro ja ha incorporat el català als seus sistemes d’infoentreteniment, i aviat incorporà la llengua al web i als manuals d’us.
La llengua catalana continua guanyant presència en l’etiquetatge de les empreses de roba amb més implantació a Catalunya. El 2025 firmes com Abercrombie&Fitch, Ecoalf, Florència, Gilly Hick’s, Hollister, Levi’s, Mayoral, MS Mode, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Salsa Jeans i Scalpers han incorporat el català a les etiquetes tèxtils. Pel que fa a les compres en línia, Natura i Parfois ja ofereixen el servei en català.
Apple, en català
En informàtica, Apple ha integrat el català en el servei d’emmagatzematge iCloud. Pel que fa a ASUS continua amb la incorporació progressiva del català als manuals d’ús, i l’aplicació de presentacions en línia Prezi ha incorporat la nostra llengua a la interfície. En el sector dels electrodomèstics i l'electrònica, Samsung i Cecotec han publicat manuals en català, mentre que Mediamarkt ha estrenat en català els webs de les seves marques pròpies.
En assegurances i serveis financers, Generali ha recuperat el web en català; AXA ja disposa d’aplicació mòbil en aquesta llengua; Kutxabank prepara la versió catalana del web i Revolut ha anunciat que disposarà de web i aplicació en català el primer semestre de 2027. En l’àmbit esportiu, empreses com Club Metropolitan i Brooklyn Fitboxing, disposen de versió catalana del web i han avançat en la incorporació de la llengua en els seus serveis.
Pel que fa a altres àmbits, en destaca el de la salut, on s’ha incrementat la presència digital gràcies a la versió catalana del web de l’Hospital Viamed de Tarragona. També s’ha avançat al sector dels viatges, on s’ha incorporat el català al portal d’eDreams. També s’ha ampliat la presència de la llengua al web i a l’etiquetatge de l’empresa de gelats La Menorquina; al web de material de joc infantil Jovi; al de la firma de sabates Ohne Project i a l’empresa de serveis domèstics i assistencials, Maid in Barcelona.