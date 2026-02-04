Una marca de cotxes es retracta i incorpora el català als seus serveis

El darrer mes de juny, l'empresa d'automòbils Ebro va ser denunciada per Plataforma per la Llengua per incomplir les obligacions lingüístiques que marca una ajuda econòmica que va rebre per part de la Generalitat. Avui, el Departament de Política Lingüística ha informat que Ebro s'ha retractat. Ha incorporat el català al sistema d’infoentreteniment, a l’app i a la documentació d'oferta comercial i contractes de compravenda. I aviat, tindrà web en català.
El cas comença el 2022, quan Ebro va rebre una línia de subvencions destinada a projectes de reindustrialització per tornar a produir cotxes a la fàbrica de Nissan de la Zona Franca de Barcelona. Concretament, l'empresa automobilística va rebre prop de dos milions d'euros Al cap d'un temps, Plataforma per la Llengua va constatar que Ebro no complia amb totes obligacions lingüístiques que requeria la subvenció i va decidir denunciar-ho.
En concret, l'automobilística no tenia els manuals d’ús dels vehicles en català ni els catàlegs de venda dels vehicles. A més, no era capaç d’oferir en català la informació escrita que se li reclamava -com ara el pressupost d’un vehicle- ni tenia en català els rètols i les informacions de la fàbrica.
Plataforma per la Llengua també apuntava al fet que la Generalitat no havia constatat la veracitat de les condicions acreditades per l'empresa automobilística per rebre la subvenció. "És evident que el Departament no ha comprovat si Ebro compleix els requisits lingüístics i, per tant, tot fa sospitar que tampoc ha comprovat si els compleixen la resta d’empreses", lamentaven. Avui, s'ha resolt tot plegat.
Una marca arrelada a Catalunya
Ebro va néixer el 1954 com a part de Motor Ibérica S.A., fundada a partir de les antigues fàbriques de Ford a Barcelona, i es va fer coneguda principalment per fabricar camions, furgonetes, tractores i vehicles industrials que van contribuir a la modernització industrial i agrícola del país entre les dècades de 1950 i 1980. Després de gairebé quatre dècades, l'empresa va ressorgir el 2023 quan una nova empresa, juntament amb el grup xinès Chery, va revifar la marca per produir i vendre vehicles a l'antiga planta de Barcelona.