Denuncien una marca de cotxes per incomplir l'obligació amb el català d'una ajuda del Govern

Nova polèmica amb el català al sector privat. Plataforma per la Llengua ha denunciat l'empresa d'automòbils Ebro per incomplir les obligacions lingüístiques que marca l'ajuda econòmica que va rebre per part de la Generalitat. L'entitat ha presentat la denúncia davant la direcció general d'Indústria, depenent del Departament d'Empresa i Treball, i demana que s'investigui i s'obri un expedient de control sobre l'empresa.

"És inadmissible que quan l’administració fixa uns requisits lingüístics no s’encarregui de fer-los complir", apunten des de l'entitat, que demanen al Govern que faci inspeccions per assegurar-se que els requisits de les prestacions públiques es compleixen. Plataforma per la Llengua també insta Ebro a rectificar i, si no ho fa, sol·licita a l'executiu que retiri l'ajuda al fabricant d'automòbils i altres empreses que també incompleixin les condicions de la subvenció.

Els incompliments lingüístics d'Ebro

Ebro va rebre l'any 2022 una línia de subvencions destinada a projectes de reindustrialització per tornar a produir cotxes a la fàbrica de Nissan de la Zona Franca de Barcelona. Concretament, l'empresa automobilística va rebre prop de dos milions d'euros, però ha incomplert els requisits que s'establien a la convocatòria de les prestacions.

Concretament, s'establia que les empreses beneficiàries havien de complir amb diferents articles de la llei de política lingüística. Alguns d'aquests criteris són el fet de poder atendre els consumidors quan s’expressin en català, tenir la senyalització, els cartells d’informació fixa i els documents d’oferta de serveis en català, i incloure la llengua als rètols i les informacions fixes de l’interior dels centres laborals adreçades als treballadors.

Plataforma per la Llengua ha constatat que Ebro no compleix amb totes aquestes obligacions lingüístiques. L’empresa no té els manuals d’ús dels vehicles en català ni els catàlegs de venda dels vehicles. A més, no és capaç d’oferir en català la informació escrita que se li reclama -com ara el pressupost d’un vehicle- ni té en català els rètols i les informacions de la fàbrica. Així doncs, Ebro incompleix els requisits lingüístics de l'ajuda.

També hi ha altres incompliments lingüístics més enllà dels que contempla la subvenció. Ebro tampoc ofereix els menús interactius dels cotxes, ni a la web, ni el fa servir a través de xarxes socials. Per Plataforma per la Llengua és evident que l'empresa no té en compte el respecte pel català, llengua del país on opera, ni pels seus clients de majoria catalanoparlant, ja que de moment l'empresa no exporta els seus vehicles.

Plataforma per la Llengua lamenta que el Govern no fa complir la llei

Plataforma per la Llengua també apunta al fet que la Generalitat no ha constatat la veracitat de les condicions acreditades per l'empresa automobilística per rebre la subvenció. "És evident que el Departament no ha comprovat si Ebro compleix els requisits lingüístics i, per tant, tot fa sospitar que tampoc ha comprovat si els compleixen la resta d’empreses", han lamentat.

L'entitat també recorda que no és el primer cop que detecta falta d'insistència de l'executiu a l'hora de fer complir la normativa lingüística. En aquest sentit, Plataforma per la Llengua explica que fa anys que Acció, l'agència pública per a la competitivitat de l'empresa, no treballa per fomentar el català al món de les empreses ni les informa d'aquestes lleis quan s'instal·len a Catalunya.