El temps del cap de setmana del 16 i 17 d'agost: alerta màxima per temperatures de fins a 44 °C

Aquest cap de setmana l'onada de calor tocarà sostre el diumenge amb temperatures que arribaran als 44 graus en vuit comarques i que superaran els 40 °C a l'interior de les Terres de l'Ebre.
L'Alt Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès i Terra Alta són les afectades per l'avís.
El dissabte i el diumenge el Meteocat ha emès avís per calor extrema en, pràcticament, tot el territori, encara que el dissabte la temperatura mínima superarà els 25 °C a punts del litoral i les màximes superaran els 36 °C a gran part del país.
Els termòmetres podran arribar als 42 °C a Ponent, la Catalunya Central i a punts de l'extrem nord-est.
El diumenge la temperatura arriba al seu punt àlgid a la meitat sud del litoral i punts del Camp de Tarragona. Se superaran els 37 °C a gran part del país i els 40 °C a punts de l'extrem nord-est, de la Catalunya Central i del pla de Lleida. Durant el dia s'espera que els termòmetres arriben als 44 °C a l'interior de les Terres de l'Ebre.
L'Alt Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès i Terra Alta són les comarques afectades per l'avís de calor extrema, encara que la resta del país també està baix avís per perill alt de calor durant el cap de setmana.
Avís per calor nocturna al litoral
El Servei de Meteorologia ha emès un avís per calor nocturna intensa des d'aquest dissabte a les 02 h fins diumenge a les 08 h. Sobretot afectarà de manera més intensa les comarques del litoral nord del país, encara que tota la costa es manté en avís per nits caloroses o tòrrides.