Alerta màxima per risc d'incendi aquest cap de setmana en tretze comarques

Protecció Civil ha activat l'alerta el pla Infocat per elevat risc d'incendi forestal aquest cap de setmana durant l'onada de calor que travessa el país, mentre que Agents Rurals activarà el nivell 4 del pla Alfa a 126 municipis de 13 comarques a partir de les 00 hores de dissabte fins a les 00 hores de dimarts 19 d'agost.
Les 13 comarques que es troben en avís màxim per risc d'incendi són l'Alt Camp, l'Alt Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià i Terra Alta.
La Generalitat prendrà una sèrie de mesures preventives en aquestes zones, com l'augment d'efectius dels cossos operatius i la restricció a espais naturals, segons ha informat la Conselleria d'Interior aquest divendres en un comunicat.
De fet, els Bombers ja han activat el reforç amb quatre unitats bàsiques d’intervenció per regió, han reforçat l'estructura de comandament i han obert tots els parcs d'aquestes regions.
Restriccions a once espais naturals
Es restringeixen els accessos a 11 espais naturals: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec Ares-Trago Noguera, Serra de Llaveria, Serres de Pradell i Mont-roig.
El Govern ha demanat a la ciutadania extremar les precaucions prop de zones boscoses i, en cas de veure foc o fum, trucar ràpidament al telèfon 112.
Dinou comarques en perill molt alt d'incendi
A part de l'activació del nivell 4 de pla Alfa, aquest dissabte 128 municipis catalans d'un total de 19 comarques també estaran en nivell 3, per perill molt alt d'incendi forestal.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els avisos de calor molt intensa per a aquest divendres, dissabte i diumenge, i ha destacat que s'aconseguirà el nivell màxim de perill per calor diumenge 17 amb temperatures que podrien rondar els 44 graus a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i l'Alt Empordà (Girona).