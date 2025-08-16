16 de agost de 2025

Catalunya envia un avió AVA dels Bombers a Galícia

Publicat el 16 d'agost de 2025 a les 11:35

La Conselleria d'Interior ha enviat un avió de vigilància i atac 50.84 (AVA) de càrrega terrestre cap a les zones afectades pels incendis a Ourense. L'avió ha partit vora les 8 del matí de l'aeròdrom Òdena, Barcelona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Núria Parlon han explicat a través d'X que l'objectiu dels Bombers és reforçar el dispositiu de mitjans aeris contra els incendis gallecs.

Illa ha afirmat que el Govern ajudarà "en tot allò que sigui necessari per apagar les flames" a les autonomies afectades, i ha aprofitat per demanar màxima precaució i responsabilitat davant l'elevat risc d'incendi forestal aquest cap de setmana.

 

