Catalunya envia un avió AVA dels Bombers a Galícia

La Conselleria d'Interior ha enviat un avió de vigilància i atac 50.84 (AVA) de càrrega terrestre cap a les zones afectades pels incendis a Ourense. L'avió ha partit vora les 8 del matí de l'aeròdrom Òdena, Barcelona.\r\n\r\nEl president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Núria Parlon han explicat a través d'X que l'objectiu dels Bombers és reforçar el dispositiu de mitjans aeris contra els incendis gallecs.\r\n\r\nIlla ha afirmat que el Govern ajudarà "en tot allò que sigui necessari per apagar les flames" a les autonomies afectades, i ha aprofitat per demanar màxima precaució i responsabilitat davant l'elevat risc d'incendi forestal aquest cap de setmana.\r\n\r\n\r\n\r\nAvui a les 07.47 hores s'ha enlairat l'avió de vigilància i atac (AVA) 50.84 per reforçar el dispositiu de mitjans aeris de lluita contra incendis a Ourense. És un AVA de càrrega terrestre que tenim emplaçat a l'aeròdrom d'Òdena @govern @interiorcat @bomberscat pic.twitter.com/RnYEuIMz1Z\r\n— Parlon #apeudecarrer #interioriseguretatpública (@nuriaparlon) August 16, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n