Societat

El projecte «Stand Up» porta l'humor a les presons per reinserir a joves

La iniciativa pública comptarà amb el guionista i còmic Tomàs Fuentes com a tutor i es dividirà en 24 sessions de dues hores durant sis setmanes

Publicat el 16 d’agost de 2025 a les 14:46

El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire) de la Generalitat ha engegat al juliol i la primera setmana d'agost el projecte "Stand Up", una iniciativa per potenciar les competències comunicatives dels joves interns a través dels monòlegs de comèdia.

El Cire és una empresa pública del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica que busca que els interns millorin les "habilitats transversals vinculades a la recerca de treball", segons informen en un comunicat aquest dissabte.

Amb aquest projecte es pretén treballar l’autoconeixement, la improvisació i la creativitat per millorar la comunicació assertiva, la capacitat de transmetre idees amb claredat i la gestió d’entrevistes o situacions d’estrès. El format permet fer-ho des d’una eina poderosa i terapèutica: els monòlegs de caràcter humorístic.

El director del Cire, Daniel Ortiz, explica que el que pretén aquesta empresa és "millorar l'ocupabilitat dels joves de 18 a 24 anys, que no són menors, però presenten moltes vegades necessitats especials".

Una iniciativa divertida

El programa "Stand Up" s’adreça a joves d’entre 18 i 24 anys del CP Joves amb un nivell mínim de lectura i escriptura i es desenvolupa en 24 sessions de dues hores que s'han repartit durant sis setmanes.

Per a aquestes sessions, comptaran amb el guionista i còmic Tomàs Fuentes, qui té una sòlida trajectòria a mitjans com TV3, El Terrat o RAC1 i ha estat guardonat amb tres Premis Ondas per la seva tasca en diversos programes i com a co-presentador del conegut vídeo-pòdcast "La Ruïna".

Es treballarà en grups reduïts de màxim 8 participants i culminarà amb la presentació d’un monòleg en viu de cada participant. L’objectiu final de “Stand Up” és trencar barreres, fomentar l’empatia, donar eines útils per a la inserció laboral i millorar la confiança dels joves a través d’un recurs tan potent com és l’humor.

