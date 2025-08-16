Primers retards i cancel·lacions a l'aeroport del Prat

L'aeroport de Barcelona ha registrat les primeres cancel·lacions i retards aquest dissabte al matí, en el segon dia de vaga del personal de handling en aeroports de l'estat espanyol. Tant Girona i Reus també han patit alguns endarreriments.
Aquest dissabte comença la vaga del personal de terra de la companyia Menzies, que se suma a la vaga ja iniciada aquest divendres per la filial de Ryanair, Azul Handling.
Retards normalitzats
A l'aeroport de Barcelona s'han cancel·lat dos vols amb destí a Londres de British Airways, una de les 14 aerolínies que opera amb Menzies. Tot i això, val a dir, com a explicat Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic, a El Sumplement de CatRàdio, "els dos vols cancel·lats formen part de la normalitat. British només té dos vols i sovint els cancel·len", ha explicat l'expert.
Dan Miró ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat: "Segurament no es notarà perquè les grans companyies que tenen més operativa que estan afectades per aquesta vaga són companyies de baix cost. Els processos que es poden veure més afectats són els de facturació, però qui contracta aquestes companyies normalment no factura perquè busca estalviar el màxim".
"L'atenció al client s'ha anat aprimant tant, que l'afectació serà molt lleu. El client que vagi amb la seva maleta o motxilla sense necessitat de facturar no notarà res de la vaga", ha expressat Miró. També ha explicat que la quota de serveis mínims és elevada i farà que no es noti en excés aquesta vaga.
Per altra banda, també hi ha hagut cancel·lacions amb destinació Barcelona, per part d'Air Canada, però que no han tingut res a veure amb les vagues que s'estan duent a terme en el territori de l'estat espanyol.
Dies de vaga d'Azul Handling (Ryanair):
Agost
20, 22, 23 i 24
27, 29, 30 i 31
Setembre
3, 5, 6 i 7
10, 12, 13 i 14
17, 19, 20 i 21
24, 26, 27 i 28
Octubre
1, 3, 4 i 5
8,10, 11, i 12
15, 17, 18 i 19
22, 24, 25 i 26
29 i 31
Novembre
1 i 2
5, 7, 8 i 9
12, 14, 15 i 16
19, 21, 22 i 23
26, 28, 29 i 30
Desembre
3, 5, 6 i 7
10, 12, 13 i 14
17, 19, 20 i 21
24, 26, 27, 28 i 31
Aeroports afectats
En el cas de Azul Headling, a diferència de Menzies, la vaga és a escala estatal i afecta a tots els aeroports on Ryanair té bases fixes:
- Madrid-Barajas
- Barcelona-El Prat
- València
- Sevilla
- Màlaga
- Alacant
- Palma de Mallorca
- Eivissa
- Girona
- Tenerife Sud
- Lanzarote
- Santiago de Compostel·la