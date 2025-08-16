El Meteocat avisa tot el país: perillositat màxima per calor

El Meteocat ha actualitzat l'alerta de perill màxim per calor per aquest dissabte i diumenge amb temperatures que superaran els 44 °C en 17 comarques i que arribaran al seu màxim el diumenge 17 d'agost.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat les 13 comarques del litoral en un grau de perillositat de 5 sobre 6. Les localitats afectades són l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Priorat, Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià.
Des de primera hora hi ha un avís de perillositat elevada a totes les comarques litorals i a les 12 h del migdia s'amplia arreu del territori. Les elevades temperatures es preveuen que vagin disminuint un cop se superin les 18 hores de la tarda.
Diumenge, perillositat 6/6
Pel que fa al diumenge, la situació encara serà més extrema: el grau de perillositat puja al 6/6. L'alerta per temperatures extremes de calor s'inicia a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda.
A primera hora del matí totes les comarques litorals estaran amb alerta, de les quals la immensa majoria compten amb l'avís de 6/6 en el grau de perillositat. Un cop arribi el migdia l'alerta s'escampa per tot el territori català.
Les comarques pintades de vermell de màxim perill són 17: l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Vallès Occidental i Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
Nits acalorades
A més, el Servei de Meteorologia ha emès un avís per calor nocturna intensa des d'aquest dissabte a les 02 h fins dilluns a les 08 h. Sobretot afectarà de manera més intensa les comarques del litoral nord del país, encara que tota la costa es manté en avís per nits caloroses o tòrrides.
Alerta màxima per risc d'incendis
A més dels avisos per calor màxima, Protecció Civil també ha emès avisos per risc molt alt d'incendi. Avui hi ha fins a 126 municipis de 13 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, i 128 localitats més de 19 comarques que també estaran en nivell 3, per perill molt alt. Pots consultar en directe el Mapa del Pla Alfa elaborat per Nació sobre els municipis en risc per incendi forestal.
Tancats nou espais per la situació sense precedents
Tanquen nou espais naturals de Catalunya per l'alt risc d'incendi aquest dissabte. Les restriccions s'allargaran fins dilluns, amb diumenge com el dia de màxim perill. Als Agents Rurals els preocupa sobretot les Terres de l'Ebre i l'Empordà. La cap de guàrdia del cos, Alicia Bayán, ha explicat que la restricció d'accés a nou massissos és una situació "sense precedents" i es deu a les condicions meteorològiques: altes temperatures, humitat per sota del 30% i vent de nord, a més de l'escassetat de pluges els últims dies.
Els espais tancats són el Cap de Creus i la Serra de l'Albera a Girona; les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, la serra de Montsant i les Muntanyes de Prades al Camp de Tarragona; les serres de Cardó - el Boix i els Ports a l'Ebre i, finalment, el Montsec d'Ares i la serra de Mont-roig a Ponent.