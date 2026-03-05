Els vincles amb magribins són els que generen més «incomoditat», segons el CEO

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha publicat aquest dijous una enquesta que, entre d'altres qüestions, pregunta sobre immigració, multiculturalisme i discriminació. Les dades mostren que els vincles amb les persones magribines o àrabs són les que generen més incomoditat entre els enquestats, per damunt de les persones negres, llatines, asiàtiques, gitanes, homosexuals o transsexuals. Tot plegat, mentre l'extrema dreta explota el discurs contra els migrants i, en especial, els magribins.
L'enquesta pregunt com se sentiria si un dels seus fils tingues una relació amorosa amb una persona de determinats grups. Així, el 45% dels enquestats sosté que els incomodaria que el seu fill tingués una relació amb una persona magribina o àrab. Concretament, un 27% afirma que se sentiria "totalment incòmode" i un 18% que se sentiria "incòmode". Per altra banda, un 38% afirma que se sentiria "totalment còmode" (24%) o còmode (14%). Entre el 0 i el 10, en què 0 és totalment incòmode i 10 totalment còmode, la mitjana se situa al 4,8.
El percentatge d'incomoditat és el més alt, en comparació amb la resta de grups que apareixen a l'enquesta. En la mateixa pregunta, però amb una persona gitana, el percentatge d'incomoditat és alt, però inferior: 37% diu que se sentiria incòmode si els fills tinguessin una parella gitana mentre un 43% ho veuria bé. Amb les persones negres, només el 17% respon que se sentiria incòmode i un 64% afirma que se sentiria còmode. Amb una persona llatina, els percentatges són 19% i 62% i en el cas d'una persona de l'Àsia oriental,13% i 67%.
En el cas de persones del col·lectiu LGTBI, els percentatges també són menors. Preguntats per com se sentirien si el seu fill tingués una relacióa amb una persona trans, un 37% dels enquestats responen que els incomodaria molt (19%) o bé que els incomodaria (18%). Per contra, un 43% sosté el contrari, que se sentirien totalment còmodes (26%) o bé còmodes (17%). Amb les persones gais, lesbianes o bisexuals, el percentatge d'incomoditat cau al 18% i el de comoditat se situa al 67%.
Quanta gent ha nascut fora d'Espanya? Una percepció que creix
L'enquesta també mostra un creixement important de la percepció que hi ha molta gent que viu a Catalunya que ha nascut fora d'Espanya. La mitjana real és del 25,1%, però la mitjana segons les respostes dels enquestats deu punts superior, un 36,2%. Això s'explica en bona part perquè un 40% de les respostes diu que "més del 50%" de les persones que viuen a Catalunya han nascut fora de l'Estat. Destaca, en aquest sentit, com ha crescut aquesta percepció: el 2023, només un 16% responia que més del 50% havia nascut fora d'Espanya; el 2024 creix lleugerament, fins al 20%. Però el 2025, el percentatge es duplica fins al 40%.
Això no vol dir que es tingui una mala percepció de la immigració. En una escala del 0 al 10, en què zero és "dolent" i 10 és "bo", la mitjana dels enquestats se situa al 6,3 quan es pregunta per l'impacte de la immigració en l'economia; al 5,4 sobre l'efecte que té sobre la cultura; i al 5,1 pel que fa a l'impacte sobre la convivència. En comparació amb els anys anteriors, sí que es detecta una tendència a la baixa en l'actitud cap als migrans, que cada cop és més dolenta. En el cas de la convivènica, per exemple, ha caigut del 5,5 al 5,1 en dos anys, i del 6 al 5,4 en el cas de la cultura.