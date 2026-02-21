Què són els «therians»? Barcelona s'omple de curiosos, però no apareixen a la quedada

L'Arc de Triomf de Barcelona s'ha omplert aquest dissabte a la tarda de curiosos a la recerca de "therians", que no s'han presentat a la trobada. Però, què és ser "therian"? Són persones que s'identifiquen, sigui en un sentit intern o espiritual, amb un animal. Això no implica que aquestes persones creguin que són físicament un animal –saben que no ho són– però senten una connexió profunda o una identificació parcial amb una espècie concreta. Durant les últimes setmanes, s'han començat a veure més persones identificant-se com a "therian" a les xarxes socials. Arran d'aquest auge, han sorgit trobades en algunes ciutats catalanes.
A Barcelona, per exemple, hi havia prevista una trobada de "therians" aquest dissabte a les 18.30 hores a Arc de Triomf, però finalment les persones que s'identifiquen amb animals no han fet acte de presència la cita. De fet, ha derivat més aviat en una quedada de centenars de joves i alguns d'ells feien burla d'aquest col·lectiu. "No hi ha hagut 'therians' com a tal, hi havia gent fent el tonto", ha explicat l'Ian a l'ACN. "Sabíem que vindria molta gent, però n'ha vingut molta més de la que esperàvem", ha afegit. Cap a les 19 hores de la tarda, de fet, el passeig de Lluís Companys estava ple. Alguns dels joves s'han posat màscares i han llançat pinso en senyal de befa.
Abans de les sis de la tarda, mitja hora abans de la convocatòria, l'entorn de l'Arc de Triomf ja s'ha omplert de gent que tenia intriga per veure què passava en la concentració. Diverses persones han assegurat que no han vist "therians" com a tal, sinó alguns adolescents que reien de tot plegat, algun disfressat, i gent que ho gravava amb el mòbil.
Diversos joves han indicat que els ha "sorprès" l'ambient que s'han trobat, amb "molta més gent" de la que preveien. "Pensàvem que seria una trobada de nínxol, més petita, però amb les xarxes socials ha arribat a molta gent", ha reflexionat la Rocio. "A la nostra generació et pots trobar de tot", ha afegit.
Joves que reprodueixen comportaments d'animals
Els "therians" s'havien de trobar aquesta tarda a Barcelona, segons havien anunciat a través de diverses xarxes. Es tracta de joves que s'identifiquen amb animals i en alguns casos fins i tot en reprodueixen els comportaments, un fenomen que s'ha fet viral en l'última setmana i que aquest dissabte havia d'anar més enllà de les pantalles a la capital catalana. Aquest cap de setmana hi ha previstes trobades a diversos punts de l'Estat.