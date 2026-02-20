La Sagrada Família arriba als 172,5 metres d'altura i canvia l'«skyline» de Barcelona

La Sagrada Família assoleix la seva màxima alçada: 172,5 metres. Aquest divendres l'skyline de Barcelona ha canviat després que es col·loqués la Torre de Jesús, la part més alta de l'obra d'Antoni Gaudí. Després de dies en què les condicions meteorològiques impedien fer aquesta maniobra històrica, finalment s'ha pogut dur a terme i l'estructura ja és a lloc.
Aquest canvi suposa una transformació irreversible de l'skyline de Barcelona. Per entendre la dimensió de la torre de la Sagrada Família, hi ha la dada que l'edificació més alta que el temple que es troba més a prop de Barcelona és la Torre de Collserola, amb 244 metres d'altura. Un cop finalitzada, la Sagrada Família no només serà l'edifici més alt de Barcelona, sinó també l'església més alta del món, superant la Catedral d'Ulm, a Alemanya, que fa 162 metres d'alçada.
Al voltant de la Torre de Jesús es troben les torres dels quatre evangelistes -Lluc, Marc, Joan i Mateu- de 123 metres d'alçada cadascuna i al costat es troba la Torre de la Mare de Déu, que mesura 138 metres. Amb la darrera torre a lloc, s'espera que la inauguració sigui el juny del 2026, ja sense bastides. Tot i això, cal recordar que la previsió era fer-ho a finals del 2025.
De fet, des del 2017, la Torre de Jesús no ha parat de créixer. A finals d'octubre es va iniciar el procés d'instal·lació de la creu, que ha constat de diverses fases. Primer es va col·locar el braç inferior, posteriorment els horitzontals i aquest divendres el superior. L'estructura de la basílica queda ara acabada per la part alta, 144 anys després que Antoni Gaudí hi posés la primera pedra.
Ara, doncs, amb la Torre de Jesús ja col·locada a lloc, la tasca més laboriosa que queda és acabar la façana de la Glòria, situada al carrer de Mallorca.
Tot i que s'hagi realitzat la col·locació ara cal adequar-la. Es preveu que tingui cinc pisos interns dins els 17 metres d'alçada i 13,5 metres d'amplada. Des de dins, a una altura de 165 metres, es podrà contemplar Barcelona a través de mirador que s'hi farà. El mirador no s'estrenarà fins al 2027, segons indiquen les previsions.