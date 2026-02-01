Una obra de Gaudí arribarà a Xile: així serà la capella inspirada en la Sagrada Família

Una part del llegat d’Antoni Gaudí travessarà l’Atlàntic i arrelarà a Xile. La ciutat de Rancagua aixecarà un edifici inspirat en la capella de l’Assumpta de la Sagrada Família, fruit d’un obsequi que l’arquitecte català va fer, fa un segle, a un religiós xilè. D'aquesta manera Xile esdevindrà l’únic país fora d’Espanya amb una obra concebuda per Gaudí.
El projecte pren com a referència la capella que se situa al darrere de l’absis del temple barceloní, integrada en el claustre que ressegueix el carrer de Provença. La futura capella, dedicada a la Mare de Déu dels Àngels, s’ubicarà al parc Catalunya de Rancagua, una ciutat situada a uns cent quilòmetres al sud de Santiago.
El coordinador arquitectònic del Centre Cultural Gaudí de Rancagua, Christian Matzner, explica a 3Cat que la construcció simbolitza la caiguda d’un mantell des de la creu superior, situada a trenta metres d’alçada. L’estructura queda sostinguda en quatre punts, els àngels, que generen una forma hiperboloide.
Una història recuperada dels arxius
L’origen d’aquest projecte es remunta a una troballa documental. L’any 1995, mentre residia a Barcelona i estudiava a la Càtedra Gaudí, Christian Matzner va localitzar a l’arxiu diocesà de l’Arquebisbat una correspondència fins aleshores poc coneguda. Es tractava de cartes intercanviades el 1922 entre Antoni Gaudí i Angélico Aranda, un frare franciscà xilè.
En una de les cartes li sol·licitava un projecte per construir una capella a Rancagua. Gaudí li va fer arribar l’esbós de la capella de l’Assumpta que acabava de dissenyar per a la Sagrada Família. Com a mostra d’agraïment, Aranda va donar 177 pessetes per a les obres de la Sagrada Família i va regalar a Gaudí un quadre que l'arquitecte va penjar al taller del temple.
Més d’un segle després, el projecte torna a prendre embranzida aprofitant l’impuls de l’Any Gaudí per tancar la licitació a finals d’aquest any i iniciar les obres durant el primer semestre del 2027.