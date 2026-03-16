Viquipèdia en català: 25 anys entre les quatre millors del món

La Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure en català, fa 25 anys aquest 16 de març de 2026. La iniciativa catalana, que va començar l'any 2001, va ser la primera edició de la Wikipèdia a publicar un article en llengua diferent de l'anglès i va ser la tercera del món en crear-se, només per darrere dels alemanys. El responsable de la primera entrada en català va ser un informàtic andorrà, Daniel José Queraltó, que va escriure un article sobre l'"àbac", un instrument de càlcul manual que representa la primera "calculadora" de la història.
Wikipedia, nascuda el gener del 2001, va sorgir amb la voluntat de fer una enciclopèdia oberta i col·laborativa, capaç d'aplegar el coneixement d'experts i persones voluntàries de tot el planeta en una sola plataforma. La iniciativa, amb el temps, ha crescut en països d'arreu i s'ha convertit en un referent de la informació lliure. L'edició en català és una de les més consolidades i, segons ha avançat la mateixa Viquipèdia, és "la quarta millor del món pel que fa a la completesa" en termes de qualitat.
Les puntuacions a Viquipèdia en català ho acrediten, amb un 9,97 als 1.000 articles fonamentals i un 9,48 per als 10.000 articles més rellevants. Des que es va crear, la Viquipèdia en català ha estat editada més de 36 milions de vegades i s'hi han creat més de 790.000 entrades enciclopèdiques. Segons expliquen, hi ha més de 2.000 usuaris actius mensuals amb un ritme constant de millora, correcció i actualització de continguts. En total calculen que hi ha 415 milions de mots escrits en català que, dia a dia, divulguen coneixement a la ciutadania.
El creixement de l'enciclopèdia lliure no ha parat al llarg d'un quart de segle; ja havia superat els 5.000 articles el 2004 i, fa deu anys, va arribar als 500.000 articles. La Viquipèdia en català, a banda de ser una plataforma per a la creació, també destaca pel seu compromís amb la llengua pròpia, la divulgació d'articles que tenen a veure amb l'actualitat i la commemoració d'efemèrides a través de les xarxes socials. "La Viquipèdia avui és més necessària que mai. I que excel·leixi en la nostra llengua ho és encara més", han expressat.
L’aniversari, expliquen des de Viquipèdia, és una oportunitat per posar el focus en els nous reptes i incentivar i diversificar la participació de la comunitat "per reduir desequilibris persistents". "Cal continuar fent el millor contingut enciclopèdic en català, per seguir destacant com a espai de context verificable davant la desinformació i ser imprescindible també per la construcció dels models de llenguatge de la IA", afirmen.
Per aquesta celebració, l'Amical Wikimedia impulsarà diverses iniciatives relacionades amb el món educatiu o el nomenclàtor, que l'organització anirà fent públiques a través dels seus canals. Alhora, han anunciat una celebració pública el dissabte 28 de març, un acte senzill al Museu Marítim de Barcelona amb "un tast" d’algun dels millors projectes d’aquests 25 anys i un espai d'edició actiu en una sala annexa.