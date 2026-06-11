Marta Aymerich, nova presidenta d'Abacus

Marta Aymerich ha estat escollida nova presidenta d'Abacus a l'Assemblea General celebrada aquest dijous a l'edifici Vèrtex de la UPC a Barcelona. Aymerich, que des de fa quatre anys forma part del Consell Rector de la cooperativa, és metgessa, doctora en medicina i té un màster en salut pública. La nova presidenta assumeix el càrrec destacant el "privilegi i la gran responsabilitat" que suposa liderar la institució.
Relleva en el càrrec Maravillas Rojo, que l'ha ocupat els darrers nou anys. La seva etapa ha estat marcada per la "transformació profunda, el creixement i la consolidació estructural del projecte". La cooperativa es marca ara com a objectiu enfortir el rol cultural i educatiu en la nova etapa.
Aymerich és investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i directora de l'eHealth Centre, el centre de recerca en salut humana i planetària d'aquesta universitat, del qual formen part 15 grups de recerca en l’àmbit de la salut. També és presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, on s'agrupen professionals d'aquest sector. Al llarg de la seva trajectòria ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en diferents institucions, com el de vicerectora de Recerca de la UOC.
En el seu discurs d'acceptació, Aymerich ha fixat com a prioritat potenciar Abacus com "una gran creadora de continguts culturals i educatius amb valor i sentit, vitals per al foment d'una societat crítica". A més, ha proposat una governança "més col·legiada i compartida" mitjançant la creació de noves comissions específiques, com la Comissió d'Educació i la Comissió del País Valencià.
També ha reconegut la tasca de la seva predecessora en el càrrec perquè "ha sabut reconnectar la cooperativa amb la seva missió fundacional i traçar una estratègia encertada per projectar amb ambició el futur".
L'assemblea també ha servit per aprovar els comptes del 2025, amb 144 milions d'euros de facturació i un EBITDA de 6,7 milions, i per renovar pràcticament totes les instàncies de governança d'Abacus. Per àrees, Abacus Llibreries es manté com el principal motor amb 89 milions d'euros d'ingressos; Abacus Educació aporta més de 30 milions, i les divisions de creació de continguts editorials i audiovisuals, Abacus Mèdia i Abacus Futur, superen conjuntament els 21 milions.