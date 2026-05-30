Òmnium crida a preparar-se davant d’un «cicle electoral diabòlic» per a l’independentisme

Òmnium Cultural ha revalidat aquest dissabte la presidència de Xavier Antich. L'Assemblea General Ordinària n'ha escollit també una nova junta amb les vicepresidències de Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira i Elena Subirà, i Teresa Navarro com a tresorera. En la seva presa de possessió, Antich ha advertit que arrenca ara un cicle electoral "diabòlic" que obligarà l'entitat a estar preparada i a "jugar millor les cartes per avançar en les aspiracions nacionals".
Tot i ser conscient del "mal" que pot fer el cicle electoral a l'independentisme per l'auge de l'extrema dreta, el reelegit dirigent d'Òmnium afronta el futur més immediat amb "ambició guanyadora" en defensa de la democràcia i del dret d'autodeterminació de les nacions sense estat.
En aquest sentit, Antich ha assegurat que Òmnium té "brúixola", sap on vol anar i "què cal fer per arribar-hi". Per això, aposta per la construcció nacional, un terme que interpel·la la llengua, l'escola, la cultura, la cohesió, el jovent organitzat, els Països Catalans, l'acció internacional, la força del territori, la societat civil organitzada i la llibertat del país.
Durant el seu discurs, Antich ha recordat la trajectòria de l'entitat i la bandera d'haver estat pioners a defensar la llengua a l'escola, formant milers de mestres de català durant els anys 60 i 70. "Venim dels qui, en temps molt més durs que els actuals, van lluitar i resistir contra una dictadura", ha afegit.
Sobre la desafecció política, Antic ha remarcat que Òmnium és "sinònim de construcció i esperança", i això fa que l'entitat hagi de ser "immune al desànim" i "dipositària d'una enorme responsabilitat". Òmnium, ha defensat, "no ha passat a l'oposició, continua sent la principal organització de la societat civil".