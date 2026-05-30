La trucada «esgarrifosa» de Jonathan Andic al 112, una altra prova de la defensa per demostrar la innocència

La defensa de Jonathan Andic continua intentant demostrar la seva innocència a través de proves que mostren que el pare, Isak Andic, tenia debilitat física i la capacitat de reacció afectada per una malaltia. "La defensa intenta generar dubtes sobre la culpabilitat que s'atribueix, de primeres, a Andic", explica Mayka Navarro a El Suplement de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, La Vanguardia va publicar diverses captures de vídeo de les càmeres de seguretat de la seu de la Mútua Universal de Barcelona en què es veu el fundador de Mango entrebancant-se i caient sense posar les mans per aturar l'impacte deu mesos abans de la seva mort. Un vídeo que va aconseguir l'agència de detectius Método 3, que ajuda en la defensa d'Andic, i que Cristóbal Martell -qui també va ser advocat de Dani Alves, entre d'altres- utilitzarà com a prova per intentar demostrar que el pare va caure a Montserrat.
Després d'aquest vídeo, la polèmica s'ha intensificat arran de les declaracions a RAC1 del detectiu, Francisco Marco, que va assenyalar un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves i de voler sortir a la sèrie Crims de Carles Porta. "Han falsejat i han obviat informació judicial. [...] Jonathan Andic no només és innocent, sinó que ha estat patint l'escarni d'un senyor que un dia es va llevar i va dir 'Hòstia, que d'aquesta surto al programa de Carles Porta, Crims'", va dir a Marco a l'entrevista amb RAC1.
La trucada al 112
A més del vídeo de la caiguda que la defensa utilitzarà per provar la innocència, segons explica Mayka Navarro a Catalunya Ràdio, hi ha altra prova sobre el dia de la caiguda que mostra l'estat d'angoixa d'Andic després de la mort del seu pare: la trucada a emergències. "Ahir la defensa va rebre el so de les trucades i m'han confirmat que la trucada és esgarrifosa", explica Navarro, qui ho relaciona amb els "gemecs que van escoltar els dos escaladors" després de la presumpta caiguda, que eren d'Andic. Dos escaladors que, segons diu Navarro, els Mossos "no van poder trobar" per contactar amb ells.
Aquesta trucada és un recurs presentat pels advocats de la defensa en què se sent la conversa d'Andic amb el telèfon d’emergències 112 on afirma plorant: "Necessito ajuda, necessito ajuda, el meu pare ha caigut, som a Collbató, sí, ha caigut…". Una prova que, ara, compta amb el so com a novetat i que la defensa utilitza per rebatre el que diu la interlocutòria judicial sobre que no va existir cap contradicció en les seves trucades.