Rodalies incorpora un aliat en la lluita contra els grafitis: el producte que neteja quatre vegades més de pressa

"No volem netejar trens, volem evitar que es pintin", expliquen fonts d'Adif. Els Rodalies grafitejats continuen sent un maldecap per molts usuaris i per Renfe i Adif, que treballen per "millorar la situació" amb la implementació de noves mesures dissuasives de seguretat i vigilància, així com amb l'ús d'un nou producte de neteja que redueix fins a quatre vegades el temps destinat a netejar les pintades.
Des de Renfe expliquen que aquest detergent, que s'utilitza des d'inicis d'any després de provar-lo a finals del 2025, "ens permet netejar més ràpidament". "Abans necessitàvem 1 hora per remoure les pintades de cada metre quadrat i ara ho fem en 15 minuts", afegeixen.
En aquesta mateixa línia, fonts d'Adif asseguren que aquest nou detergent s'adhereix més ràpidament al tren i "els treballadors han de fer menys esforços". També expliquen que el producte de neteja que s'utilitzava anteriorment "trigava molt a actuar" i obligava els treballadors a fer diverses passades: "Ara amb la primera fregada ja eliminem el 90% de la pintada".
Cinc punts de neteja a tot Catalunya
Una de les traves en l'eliminació dels grafitis és, però, la manca de punts de neteja. Actualment, a Catalunya només n'hi ha cinc:
- Estació de França
- Sant Andreu
- Hospitalet de Llobregat
- Vilanova i la Geltrú
- Ripoll
Per tant, tots els trens "immobilitzats" es veuen obligats a viatjar, sense passatgers, fins al punt més proper per poder ser netejats. Fons de Renfe expliquen que volen ampliar la xarxa amb nous punts de neteja a Mataró, Vic, Manresa, Lleida, Móra la Nova, Reus i Sant Vicenç de Calders. I, tot i que asseguren que "la idea és posar-los en funcionament durant aquest 2026", també diuen que "els tràmits administratius" poden alentir el projecte.
Les estacions més afectades
Tal com va avançar Nació, les estacions més afectades segons fons d'Interior, que és en les que es duen a terme més dispositius de control, són:
- Estació de França, a Barcelona
- Montcada Bifurcació
- Granollers
- Martorell
- Cornellà
Les dades d'Adif coincideixen, ja aquest 2026, entre el mes de gener i d'abril, l'estació en la qual s'han registrat més incidències és la de Montcada Bifurcació, amb 31 pintades; la segueixen l'Estació de França amb 23 grafitis i la de Cornellà amb 21. Les dades, però, es veuen afectades per l'accident de Gelida del passat 20 de gener, ja que, segons explica Renfe, "amb tants trens aturats els grafiters van aprofitar per fer moltes pintades".
Com es netegen els grafitis?
El procés de neteja d'un comboi de Rodalies és més complex del que podria semblar. Quan el tren és grfitejat i "s'immobilitza", és a dir que no es considera apte per circular, s'ha de transportar fins a un dels cinc punts de neteja. Un cop allà, o bé a l'andana (a l'Estació de França i a Ripoll) o als tallers habilitats, els operaris es preparen per poder iniciar el procés de neteja.
Els treballadors, que es protegeixen amb un tratge EPI, una armilla fluorescent, botes, guants, una pantalla facial completa i una mascareta per a vapors i gasos, apliquen els productes removedors i detergents i, després d'esperar cinc minuts que faci efecte, comencen a rascar el grafiti amb uns raspalls especials. Els operaris repeteixen l'operació tantes vegades com sigui necessari per deixar el tren "el més brillant possible", segons expliquen des de Renfe.
Noves mesures: més seguretat i vigilància
Tal com va avançar aquest diari, el 2025 es van detectar un total de 970 actes vandàlics (denúncies per grafitis), que van suposar la neteja de 55.100 metres quadrats en total; amb un cost de 7,4 milions d'euros, entre la neteja, els costos indirectes amb afectacions a viatgers i la no disposició del material rodant. De fet, Renfe explica que, de mitjana, les pintades obliguen a immobilitzar dos trens al dia i que, el 2025, van afectar 1,4 milions de viatgers per retards i la reducció de capacitat o modificacions horàries. Així i tot, el cost econòmic dels grafitis a la xarxa ferroviària es va reduir en un 23% l'any 2025.
Des d'Adif asseguren que estan aplicant accions per "reduir el vandalisme de grafitis" i "reforçar els punts crítics". Entre les noves mesures impulsades, s'han realitzat proves pilot canines i s'està treballant per connectar els drons i les càmeres de seguretat i facilitar la identificació dels grafiters. D'afegit, també s'han fet proves pilot amb càmeres volumètriques i d'infrarojos.
Fonts del Departament de Territori expliquen que l'objectiu és "netejar més ràpid i reduir les pintades" i que aquestes noves mesures venen de la mà de la coordinació de Mossos i Adif. Així i tot, expliquen que els grafiters es mouen en "grups organitzats" i que, sovint, "els dos o tres vigilants es troben davant de 20 o 30 persones que venen a pintar trens".
En els darrers mesos, els Mossos han augmentat la seva activitat de prevenció en diverses estacions, per “millorar la capacitat de resposta davant d’actes vandàlics” amb l’aplicació del dispositiu Iris, desplegat a diversos municipis amb l'objectiu de “prevenir i detectar possibles actes vandàlics abans que es produeixin”.
Una nova normativa: multes de 18.000 fins a 900.000 euros
Aquestes mesures dissuasives venen de la mà d'un enduriment de les sancions per part del Govern, que va aprovar una llei que multa augmenta les multes per grafitejar combois de Rodalies. De fet, la nova normativa sanciona amb entre 90.001 i 900.000 euros les infraccions molt greus: pintar grafitis en els trens i en la infraestructura ferroviària si comporta l’aturada total o parcial del servei de Rodalies. Les infraccions greus són aquelles que “destrueixin, deteriorin, alterin o modifiquin qualsevol obra o instal·lació de la via fèrria”, i tenen una sanció d’entre 18.001 i 90.000 euros. I, d'altra banda, les infraccions lleus es castiguen amb multes de fins a 18.000 euros.