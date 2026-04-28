Renfe assegura que ha recuperat el 99% del servei de Rodalies previ a l’accident de Gelida

El president de Renfe, Álvaro Fernández, ha assegurat aquest dimarts que el servei de Rodalies ja opera al 99,4% del nivell habitual, previ a l’accident de Gelida. Tot i això, ha admès que la qualitat del servei “no és la que els usuaris es mereixen” i ha defensat que l’operadora treballa, en coordinació amb Adif, per recuperar la normalitat total.\r\n\r\nDurant la seva intervenció al Congrés dels Diputats, Fernández ha subratllat que la seguretat sempre "està garantida“ i ha insistit que el "gran volum" d'obres suposa una "inversió històrica" necessària per millorar el sistema. Pel que fa a la demanda, es recupera progressivament i ja se situa en el 81,5% respecte del nivell habitual.\r\n\r\n \r\n