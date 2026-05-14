“Penso lluitar fins al final de la meva vida perquè Rodalies funcioni”. És el que té posat a la descripció del perfil d’X David Pujol, un noi de 19 anys de Pineda de Mar que estudia Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que ha reclamat més de 9.000 euros a Rodalies per danys morals. Pujol va presentar el 12 de maig una reclamació patrimonial al Ministeri de Transports i a la Generalitat després de més de quaranta reclamacions sense solució i reunions institucionals que s’han quedat en paper mullat.
El jove, que representa els usuaris de l'R1 en la plataforma Dignitat a les Vies, fa quasi dos anys que va començar la seva lluita contra el servei ferroviari a través de reclamacions. Després d'aquest temps, i fart d'evasives, ha decidit posar sobre la taula les conseqüències sobre la salut mental del mal funcionament de Rodalies i reclamar una compensació moral i econòmica pel dany que li ha causat.
Per què has decidit reclamar per danys morals a Rodalies?
Vaig començar a posar reclamacions a les estacions de Renfe el 2024 cada cop que el meu tren anava tard o el suprimien. Tinc un Excel amb 55 incidències documentades -òbviament n'he patit més- i amb les 46 reclamacions que he presentat: més de 30 escrites, 10 digitals i 3 al Síndic de Greuges. He posat aquesta reclamació patrimonial com l'últim recurs que tinc per demanar una indemnització per tot el mal que m'han fet, que, òbviament, existeix. Tinc un Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) que em condiciona perquè necessito estructurar el meu dia a dia, necessito saber què faré. Quan em suprimeixen un tren em destrossa el dia, no puc fer res més perquè acabo esgotat mentalment i em provoca ansietat. Com pot ser que demani informació a tots els canals oficials, al telèfon de Rodalies, al Twitter de Rodalies, a l'estació, i ningú sigui capaç de dir-me res? La qüestió no és que funcioni malament el servei, és que passi tot això i ningú informi de res.
"Tinc TOC, necessito estructurar el meu dia a dia, i quan em suprimeixen un tren no puc fer res més perquè acabo esgotat mentalment i em provoca ansietat"
Per què demanes aquesta quantitat?
He demanat 9.211,35 euros calculant en funció del que és legal. En reclamacions de danys morals no hi ha un varem per fixar les indemnitzacions i depèn del jutge. He demanat 4.500 euros per afectació a la salut mental, perquè tinc un informe de la meva psicòloga i del CAP que demostren que he patit ansietat per culpa de Rodalies i que m'afecta mentalment. Uns altres 2.500 euros per com m'ha afectat a l'estudi, perquè he perdut exàmens, he arribat tard a classes i no m'he pogut concentrar mai. I els últims 2.000 euros, perquè m'han fet mudar des de Pineda Mar a Cerdanyola del Vallès, perquè no hi ha manera d'anar a la UAB en tren sense trigar més de dues hores des de Pineda de Mar amb transport públic. Ara, falta que el dany mereixi aquesta indemnització, però és el que jo demanaré i pel que lluitaré. I si me la donen a mi, potser determina moltes coses sobre els drets dels usuaris de Rodalies i servirà de precedent.
Quina ha sigut la resposta de les administracions?
Les respostes que m’han donat a les reclamacions eren molt dolentes i sempre llançant pilotes fora. M'he reunit amb la Generalitat i Renfe i està molt bé, però molts cops no serveix de res. No em serveix de res que em demanin disculpes, no vull disculpes, vull que no torni a succeir, que donin la informació que correspon quan toqui. Mai diuen res i els usuaris ens quedem com si no existíssim, sobretot amb l’R7, que estava suprimida fins al maig del 2026 i ja som al maig i ningú ha dit res.
"Que els trens vagin malament no és culpa de la Generalitat, però que la informació que has de donar dels trens sigui nul·la, sí"
He presentat reclamació al Ministeri de Transports i a la Generalitat perquè tots dos tenen competències. Que els trens vagin malament no és culpa de la Generalitat, però que la informació que has de donar dels trens sigui nul·la, això sí. El reial decret del 2010 referent a Rodalies diu que la Generalitat és responsable de les tarifes, els horaris, de respondre a les reclamacions i de donar informació. O sigui, és el titular del servei. Si la informació que et donen és dolenta, la responsable és la Generalitat. Han de veure quina de les dues administracions es fa responsable d'aquesta reclamació.
I, ara, què pot passar a nivell legal?
Estic una mica sobre un buit espacial màgic que no sé què passarà. Confio que la justícia sigui justa, perquè el dany està comprovat. Ara tenen sis mesos per respondre, si no, estic disposat a anar a judici perquè crec que val la pena, no pels meus drets, sinó pels drets de tothom. Algú ha de fer alguna cosa, no podem estar tots queixant-nos a X. Jo soc el primer eh?, però la cosa és donar visibilitat a aquest problema.