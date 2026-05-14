CCOO i UGT plantegen una nova vaga a Rodalies

UGT i CCOO estudien convocar una nova vaga a Rodalies en les pròximes setmanes, segons ha avançat 3CatInfo i han confirmat fonts sindicals a l'ACN. Els dos sindicats es plantegen fer una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat.
Entre les reivindicacions que fan hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer -que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància i que denuncien que no s'està complint-, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials.
Fonts sindicals apunten que la vaga podria fer-se "a finals de maig o a principis de juny". Per ara, la convocatòria de vaga a Rodalies no té data, i podria aturar-se si CCOO i UGT resolen les seves demandes a través de la mediació que podria fer la Generalitat.
En tot cas, Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes, ha confirmat a l'ACN que per ara no es planteja cap mobilització i que continuen treballant en el compliment i desenvolupament dels pactes que van permetre desconvocar l'última vaga, convocada arran dels accidents de Gelida i Adamuz.
Renfe i els sindicats havien arriben a un acord
La normalització de Rodalies havia fet un pas endavant l'abril quan els sindicats CCOO, UGT, Semaf i SF i Renfe van arribar a un acord perquè els maquinistes implementessin, a partir de dimarts, els nous horaris del Pla de Transport Alternatiu (PAT) per les obres dels túnels del Garraf. Aquest acord va permetre desencallar les discrepàncies que hi havien sobre l’organització dels horaris i torns de treball dels maquinistes. Tot i això, altres organitzacions com Alferro i CGT van rebutjar l’acord.