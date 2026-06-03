Les entitats laiques denuncien l'ús de fons públics per finançar la visita de Lleó XIV

Les entitats laiques que han impulsat la campanya Jo no t'espero denuncien l'ús de fons públics per finançar la visita de Lleó XIV a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres a la seu de la Fundació Ferrer i Guàrdia, les entitats han constatat la "contradicció" que el papa visiti el Congrés, "seu de la democràcia", mentre l'Església no celebra eleccions ni dona veu a les dones: "No és un demòcrata i el Vaticà és una autocràcia", ha denunciat el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
En el marc d'aquesta campanya, i coincidint amb l'acte del pontífex a Montjuïc, també han confirmat que faran una manifestació el 9 de juny al Born, l'únic acte que preparen per a la setmana que ve. En el manifest, carreguen contra el finançament de la visita del Papa i denuncien la "gravetat" d'aquesta celebració, ja que mantenen que l'Església "vulnera drets civils", perquè s'oposa a l'avortament i a l'eutanàsia, a més de no adherir-se plenament a la Declaració Universal dels Drets Humans. El manifest també afirma que la institució eclesiàstica manté "un deute amb la memòria", perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 1936, ni per la seva "complicitat" amb la dictadura franquista.
Així mateix, el manifest reitera que l'Església "perpetua l'opacitat", amb casos de pederàstia i manteniment de privilegis com les immatriculacions. I subratlla que la institució manté l'estructura patriarcal, perquè relega la dona a un paper "secundari i subaltern", i utilitza la seva influència política per "obstaculitzar drets humans fonamentals". Per tot això, la campanya Jo no t'espero reclama que es garanteixi la neutralitat de les institucions públiques davant la visita de Lleó XIV; que no es destinin recursos públics a l'organització d'actes de caràcter confessional, i que els representants institucionals no participin en actes litúrgics en qualitat de càrrec públic.
Una pica d'ullet a Bad Bunny
Durant la roda de premsa d'avui, Riba ha subratllat que el papa "no és un demòcrata", i ha argumentat que al Vaticà no se celebren eleccions ni es dona veu a les dones. El president d'Ateus de Catalunya ha criticat així que Lleó XIV visiti el Congrés, i els possibles contactes amb els partits: "No volem que el papa convidi els polítics a la seva 'casita'", ha dit amb sarcasme al·ludint als concerts de Bad Bunny i les seves invitacions a persones famoses i influents.
El manifest el signen, junt amb les tres entitats impulsores: PUIC, Associació Ca la Dona, USTEC, CGT, Coordinadora 14 d’abril, Comité por la la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), Acció Escolta, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Esplais Catalans, Esquerra Unida de Catalunya, Aliança Atea Internacional, la CUP, Comunistes, Fundació Neus Català, AIT Tarragona, Les Vilaretes, Associació veïnal del Casc Antic de Barcelona, Kasba Music, Forn de teatre Pa'tothom, Feministes per la Independència, Col·lectiu A les Trinxeres, Associació Ateos y Republicanos, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Jovent Republicà, Podem, Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Centre de Documentació, Historis Social, i Ateneu Enciclopedic Popular.