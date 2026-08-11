Les òptiques fan l'agost amb l'eclipsi: «Aquests dos últims dies ha estat una bogeria»

Gairebé no queden ulleres per veure l'eclipsi solar a les òptiques de Catalunya. Les botigues fan mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans de demà dimecres, quan el país es veurà immers en una experiència única. A Girona, la responsable de màrqueting de l'Òptica del Pont, Maria Figueres, assegura que "aquests dos últims dies ha estat una bogeria" de la gent que ha entrat a preguntar per les ulleres. Apunten que entre les tres botigues que tenen n'haurien venut un miler i aquest dimarts al migdia encara n'han arribat 200 més. "Estan totes reservades", asseguren. Mentrestant, les òptiques continuen rebent trucades i visites de gent que en busquen a última hora.
Mentrestant uns lluiten per trobar estoc, el personal dels comerços no paren de rebre trucades. "Estàs atenent algú i sents el telèfon", explica l'optometrista de l'òptica Eva Duran. Aquest dimarts, han arribat les últimes dues caixes amb ulleres que podran vendre en aquesta cadena de tres òptiques gironines. De tota manera, les 200 ulleres ja tenien amo. "Estan totes reservades", insisteix Duran. Quan es van quedar sense estoc, van decidir començar a fer una llista de reserves i ara van avisant als clients per ordre d'arribada.
Tot i que han intentat trucar tots els proveïdors possibles, les dues caixes que han rebut aquest dimarts seran les últimes. "Hem contactat amb totes les empreses possibles i que venguessin ulleres homologades, però les comandes que fem ara ja no arribarien a temps", assegura Duran.
120 ulleres en tres dies
A l'òptica Bulevard de la Rambla ja no en queda cap. Una de les sòcies, Dolors Redondo, encara fa trucades per veure si el darrer proveïdor amb qui han contactat pot fer arribar una última comanda, tot i que hi confia poc. Mentrestant, apunta noms i telèfons en una llista d'espera sense poder garantir que les ulleres arribin a temps: "Si m'arriben, m'arribaran avui, segurament a la tarda, i encara tindrem tot demà per vendre-les".
La previsió inicial va quedar curta. En aquesta òptica van comprar les primeres 40 unitats a principis de maig i durant unes setmanes es van anar venent a poc a poc. A finals de juny, quan ja les havien esgotat, en van encarregar 40 més. Però no va ser a finals de juliol quan la demanda es va disparar i es va convertir en "una bogeria". Quan va tornar a trucar al proveïdor habitual, ja no en quedaven i va haver de començar a buscar-ne en altres llocs. Només entre dijous i dilluns n'ha venut 120. "I no n'he venut més perquè no en tenia", exclama Redondo.
La professional reconeix que la demanda els ha agafat per sorpresa a tots, i que no s'esperaven tanta demanda d'última hora: "Si jo hagués sabut això, en comptes de 40 n'hauria comprat 400". Però també admet que era difícil anticipar fins a quin punt l'eclipsi despertaria expectació: "Són aquelles coses que no saps com anirà".
"La festa de l'estiu"
La responsable de l'òptica creu que l'interès ha anat creixent a mesura que s'acostava la data i que al final s'ha convertit en "la festa de l'estiu". Redondo creu que una part de l'expectació també s'explica perquè inicialment molta informació es va centrar en les zones on l'eclipsi serà total i alguns gironins no eren conscients de fins a quin punt es podrà veure des de la demarcació. Per això, la clientela també ha anat més tard a demanar-ne.
Més enllà de la cursa per aconseguir-ne, Redondo posa l'accent en una altra qüestió: utilitzar correctament les ulleres i comprovar-ne l'estat abans de mirar el sol. Com a professional, insisteix especialment que la lent no pot tenir cap desperfecte i que han de ser ulleres homologades per garantir que protegeixen els ulls.
El ris d'utilitzar ulleres no homologades
En aquest sentit, l’Associació per a la Defensa de la Marca alerta del risc d’utilitzar ulleres no homologades o falsificades durant l’eclipsi solat, després de la retirada del mercat de sis models. L’entitat ha recordat la importància d’adquirir “sempre” productes homologats i que superin els controls de qualitat exigits per la normativa i ha afegit que les falsificacions “mai són innòcues” perquè “destrueixen activitat econòmica i alimenten les màfies” però a més aquest cop pots “estar posant en risc la pròpia visa”.
"Ho veurem per la televisió"
Mariona Sarquella és una de les que aquest dimarts al matí ha provat sort. "Teníem previst anar a veure l'eclipsi solar a València i ja les teníem reservades allà, però els plans han canviat i ara no en trobem a enlloc", explica la dona. Assegura que ha recorregut bona part de les òptiques que hi ha a la ciutat i les farmàcies per trobar-ne. "No hi ha hagut sort, estic en algunes llistes d'espera, però és difícil... Ho veurem per la televisió", explica resignada la dona.
Una altra persona amb més sort és Anna Fernández, que aquest dimarts al matí sortia de l'òptica amb les ulleres sota el braç. "Vaig trucar ahir a la tarda, em van dir que les reservés i ara ja he vingut a buscar-les!", explica feliç. Assegura que encara no sap des d'on veurà l'eclipsi però que amb les ulleres sota el braç, ara ja buscarà un lloc des d'on veure'l.