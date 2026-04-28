L'escola catalana s'aboca a un mes de vagues: «El curs no acabarà amb normalitat»

Un mes de vagues a l'escola catalana. Aquesta és la recepta dels sindicats educatius crítics amb l'acord entre Educació, CCOO i UGT per "intensificar" el conflicte durant el tercer trimestre. La "majoria sindical" educativa, conformada per la USTEC -majoritari de mestres-, Aspepc -majoritari entre el professorat de secundària-, la CGT i la Intersindical ha convocat aturades durant tot el mes de maig i principis de juny per continuar endurint el pols amb el Govern per la millora de les condicions laborals: "Davant l’enrocament del Departament d’Educació i Formació Professional i la manca absoluta de voluntat negociadora, la majoria sindical de l’educació pública convoquem un cicle de vagues durant un mes, entre maig i juny, combinant jornades de vaga territorial amb vagues de tot Catalunya", argumenten els sindicats convocants.
El model de vaga escollit després de la consulta massiva als docents, la qual va rebre més de 31.000 respostes, és el mateix que durant l'aturada del mes de març, però ampliant-ne el nombre de dies. És a dir, el gruix de les vagues seran territorialitzades -12 en total- i se'n faran tres d'aturades generals arreu de Catalunya. Durant aquest mateix període, també estan cridats a la mobilització dos dies tot el personal d'infantil dels grups d'entre 0 i 3 anys -és a dir, les escoles bressol-, els quals també entren dins la convocatòria general del personal educatiu del país.
Els sindicats crítics amb Educació han deixat clar que, si el Govern no es compromet a reobrir les negociacions i els ofereix una "proposta digna", aquest curs "no acabarà amb normalitat". Exigeixen, tal com ja han deixat clar en diverses ocasions, "recuperar el poder adquisitiu del professorat i garantir salaris dignes"; "incrementar la inversió educativa" per reduir les ràtios a les aules i, en conseqüència, millorar l'atenció que rep l'alumnat; "eliminar la sobrecàrrega burocràtica" amb un pla negociat amb la majoria sindical -l'acord amb CCOO i UGT ja contempla mesures per desburocratitzar l'educació, però són poc concretes, segons alguns sindicats-; i revisar els currículums actuals "comptant" amb l'opinió del professorat.
Els sindicats rebutgen "l'acord de país"
Tal com han deixat clar en la roda de premsa que han celebrat aquest dimarts al matí, el col·lectiu docent rebutja l'anomenat "acord de país" -és a dir, el pacte amb CCOO i UGT: "La comunitat educativa ha parlat clar: l’acord de país ha estat rebutjat massivament i no respon a les necessitats reals dels centres ni del professorat", destaquen els sindicats impulsors de les noves aturades educatives del tercer trimestre. Des del Govern, però, de moment mantenen l'aposta per aquest pacte, ja que consideren que és la millor manera de resoldre el conflicte educatiu.
Davant d'aquesta situació, però, els sindicats animen a tornar a sortir al carrer: "Fem una crida a tota la comunitat educativa a implicar-se activament: participar massivament en les assemblees de zona, reforçar les assemblees de centre i preparar-se per a una mobilització sostinguda i històrica", remarquen els sindicats crítics amb l'acord. Paral·lelament, els mateixos centres educatius ja s'han organitzat per aplicar altres mesures de pressió, com deixar de fer colònies o no corregir els treballs de recerca, entre d'altres.
Quins dies hi haurà vaga de mestres i professors?
Maig
- Dimecres 6: es faran accions als centres.
- Dijous 7: vaga 0-3.
- Dimarts 12: manifestació unitària de tot Catalunya.
- Dimecres 13: vaga territorialitzada al Baix Llobregat i el Penedès.
- Dijous 14: vaga territorialitzada a Girona i la Catalunya Central.
- Divendres 15: vaga territorialitzada a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
- Dilluns 18: vaga territorialitzada al Consorci de Barcelona i el Barcelonès.
- Dimarts 19: vaga territorialitzada al Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
- Dimecres 20: vaga 0-3.
- Dijous 21: vaga territorialitzada al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
- Dimecres 27: vaga a tot Catalunya.
- Dijous 28: vaga territorialitzada al Maresme, el Vallès Occidental i el Oriental.
- Divendres 29: vaga territorialitzada al Baix Llobregat i el Penedès.
Juny
- Dilluns 01: vaga territorialitzada a Girona i la Catalunya Central.
- Dimarts 02: vaga territorialitzada al Consorci de Barcelona i el Barcelonès.
- Dimecres 03: a territorialitzada al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
- Dijous 04: vaga territorialitzada a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
- Divendres 05: manifestació unitària de tot Catalunya.