Lleó XIV fa una crida a la «diversitat» i la «polifonia de veus» de l'Església en el seu comiat de Madrid

La desfilada d'actes de Lleó XIV per Madrid ha culminat amb l'acte a l'estadi Santiago Bernabéu on, davant de 70.000 persones, ha protagonitzat una intervenció centrada en la necessitat que l'Església assumeixi la "diversitat" i la "polifonia de veus" com una riquesa i no com una amenaça. Després de passar pel Congrés, on ha condemnat la polarització política i social, el Papa ha defensat, en el seu últim acte a Madrid, la Església com "una institució oberta, capaç d'escoltar i d'adaptar-se als canvis socials sense perdre la seva essència".
Amb un estadi plegat de creients, que abanderaven ventalls i banderes d'Espanya, Lleó XIV ha assegurat que l'Església necessita "escoltar múltiples veus i sensibilitats" per "continuar sent rellevant en una societat cada vegada més diversa". En aquest sentit, també ha alertat del perill "d'uniformitzar la vida eclesial", insistint en què la comunitat cristiana "ha de ser capaç de trobar nous llenguatges i nous espais de trobada".
Una de les advertències més clares del pontífex ha estat dirigida contra el risc que les comunitats cristianes acabin convertint-se en grups tancats. Lleó XIV ha demanat als fidels "que no es dispersin", però que tampoc que es repleguin en entorns on tothom pensi igual ja que, assegura, que quan la comunitat deixa de buscar nous camins i es limita a repetir fórmules conegudes "corre el risc de perdre força i sentit".
"L'Església de Madrid ha fet un golàs etern"
L'acte ha estat replet de referències futbolístiques, aprofitant l'escenari escollit. Tant és així que, els periodistes esportius Manolo Lama i Paco González, han participat narrant simbòlicament "els gols de l'Església". "L'Església de Madrid ha fet un golàs etern", ha proclamat Lleó XIV davant un Bernabéu entregat.