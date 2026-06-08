L’escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha rebut aquest dilluns el 58è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes en un acte celebrat al Palau de la Música Catalana. El guardó, concedit per Òmnium Cultural, li reconeix una trajectòria de més de mig segle dedicada a la literatura catalana.
Mesquida ha protagonitzat un dels moments més aplaudits de la cerimònia amb una defensa aferrissada de l’educació i dels docents: "On hi hagi un mestre, que els polítics acalin el cap empegueïts", ha afirmat davant un auditori que ha interromput diverses vegades el discurs amb ovacions. L'escriptor, també ha reivindicat una educació "en català, arrelada i resistent". A més del reconeixement honorífic, el premi està dotat amb 20.000 euros.
El premiat ha aprofitat la seva intervenció per abanderar alguns dels eixos centrals de la seva obra i del seu pensament: la llengua catalana, la llibertat, la cultura, la ciència i la pau i, més, també ha mostrat el seu suport als docents que, segons ha dit, continuen treballant per preservar la llengua. Durant el discurs, ha recordat la influència dels seus pares, tots dos mestres, i ha assegurat que la seva precocitat literària no s’entendria sense aquella educació.
Mig segle de trajectòria literària
El jurat ha volgut reconèixer un autor que ha conreat pràcticament tots els gèneres literaris i que ha mantingut sempre el català com a llengua de creació, compromès amb la cultura catalana i impulsor d’iniciatives com el Festival de Poesia de la Mediterrània. Durant l’acte també ha intervingut el president d’Òmnium, Xavier Antich, que ha reivindicat la necessitat de reforçar la llengua catalana en "un context d’incertesa".
Antich ha afirmat que "no podem perdre el nord: més llengua catalana per a tothom, més escola sempre i tota en català per a tots, i més cultura per a tothom". A més, la gala ha comptat amb diverses actuacions i homenatges al voltant de la figura de Mesquida, amb la participació d’artistes com Lluís Llach, Blanca Llum Vidal, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba.