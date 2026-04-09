Niubó assegura que no preveu modificar l'acord amb CCOO i UGT

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha assegurat que aquest matí, a les 11 h, es reuneix amb USTEC per "escoltar" el seu posicionament, però ja ha avançat que no preveuen modificar el contingut de l'acord signat amb CCOO i UGT: "No ens plantegem en aquest moment tocar l'acord sinó desplegar-lo", ha dit en declaracions a SER Catalunya, on ha defensat que és "el millor acord possible" perquè garanteix una resposta a les reclamacions dels docents. De fet, des de la conselleria ja han començat a fer arribar per correu electrònic a totes les famílies un butlletí on detallen les bondats -des del seu punt de vista- d'aquest polèmic acord.
Sobre l'oposició de part del col·lectiu, la consellera ha lamentat "que no ha arribat a tothom la concreció de l'acord". Niubó considera que sí que es planteja un escalat progressiu de reducció de ràtios -com reclamen els sindicats crítics- i ha afegit que es treballarà en el desplegament per establir quants professionals de més hi haurà a cada centre, però ha garantit que hi seran a principi de curs. També ha insistit que l'increment del 30% del complement retributiu específic en quatre anys suposarà "passar a ser els tercers millor pagats" a l'Estat espanyol. Sobre això, la consellera ha afirmat que, a mesura que hi hagi millores estatals o en altres comunitats, "tot és possible d'anar ajustant". La part de l'increment corresponent a aquest any es cobrarà durant el tercer trimestre, ha dit.
En aquesta línia, la titular de la cartera d'ensenyament ha tornat a defensar que el pacte assolit amb CCOO i UGT no té "precedents" i presenta una "solució global" a les mancances enquistades del sistema educatiu: "Voldria convidar-los a sumar-se a l'acord", ha insistit, al mateix temps que ha afirmat que el que cal és garantir el seu desplegament "ràpid". Els sindicats crítics amb el pacte, però, es mantenen ferms i insisteixen en la necessitat de reobrir les negociacions per assolir un nou acord. Una situació que, de moment, des d'Educació descarten.
Niubó confia en la "professionalitat" dels mestres
Preguntada per les formes de protesta que plantegen els docents, com ara deixar d'incloure valoracions en les avaluacions, Niubó ha expressat que té confiança plena en la "professionalitat" de la comunitat educativa i ha recordat que hi ha coses que formen part de les "obligacions" del col·lectiu docent. Pel que fa a l'anunci de centenars de centres de deixar de fer colònies i sortides, ha considerat "paradoxal" que això es pugui fer el curs en què es tornaran a pagar les pernoctacions. La consellera, però, també ha reconegut que fins ara aquestes activitats s'han sostingut gràcies a la voluntat de mestres i professors.
Per altra banda, en relació amb el correu que s'ha fet arribar a totes les famílies, la consellera ha assegurat que no pretén "enfrontar ningú" sinó que el que s'ha fet és enviar informació que afecta també els infants. "Ens semblava important informar sobre un acord que és molt rellevant", ha reiterat. A més, ha dit que disposen de l'autorització de l'Agència de Protecció de Dades.