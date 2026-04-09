Esther Niubó ha passat per un càncer de tim, una glàndula limfoide que es troba entre el cor i els pulmons. Aquest ha estat el motiu pel qual la consellera d'Educació ha estat més de dos mesos de baixa, segons ha explicat aquest dijous en una entrevista a l'Aquí Catalunya de Ser Catalunya. Després que l'operessin a principis de febrer, Niubó ha assegurat que es troba bé i que està "en totes les condicions" per exercir les seves funcions, i per això aquest dimarts es va reincorporar a la feina.
Tot i que se sabia que l'havien operat, Niubó no havia donat més detalls sobre el motiu de la baixa. Segons ha explicat, no ho va voler fer públic per protegir els seus fills i pares. La consellera ha relatat que va saber que tenia càncer arran de patir problemes de visió. "El dia de Nadal, a l'ofrena de Francesc Macià, sentia que no podia mirar on volia. D'un dia per a l'altre no veia bé. Ho vaig deixar córrer perquè pensava que era l'estrès", ha explicat. Uns dies després, però, va decidir anar a urgències, on li van fer diverses proves i li van diagnosticar càncer de tim.
El tim és una glàndula del sistema immunitari que es troba al tòrax, darrere de l'estèrnum, i té una funció clau sobretot durant els primers anys de vida, perquè ajuda a madurar els limfòcits que s'encarreguen de defensar el cos de les infeccions. A mesura que passen els anys, aquesta glàndula disminueix de mida i perd part de la seva activitat.
Un cop li van diagnosticar el tumor, la consellera ha explicat que es va haver de sotmetre a una cirurgia "complexa" a l'Hospital de Bellvitge. Segons ha dit, va ser una operació "com tantes de les que es fan cada dia a l'hospital, que podria haver tingut complicacions, però que per sort no va ser així".